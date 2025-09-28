Sorin Grindeanu, mesaj de SUSȚINERE pentru R. Moldova: „Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea valorilor comune europene”

Președinte interimar PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de susținere cetățenilor Republicii Moldova cu ocazia alegerilor parlamentare de duminică.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene”, a afirmat Grindeanu, într-o postare pe Facebook.

El a subliniat că PSD sprijină partidele proeuropene responsabile, capabile să modernizeze instituțiile, să consolideze statul de drept și să aducă bunăstare cetățenilor.

„România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a adăugat el.

Liderul PSD a atras atenția și asupra faptului că există forțe care încearcă să mențină țara captivă și să o deturneze de la parcursul european, vizând polarizarea societății, subminarea instituțiilor democratice și menținerea nivelului de trai scăzut.

„Votul vostru este vital pentru protejarea suveranității Republicii Moldova și asigurarea bunăstării pe care doar familia europeană o poate oferi prin investiții în programe și proiecte. România este alături de voi!”, este concluzia politicianului.

Scrutinul parlamentar de duminică, 28 septembrie 2025, are loc pentru alegerea celor 101 deputaţi ai Parlamentului de la Chişinău, unicul organ legislativ al ţării.

Procesul electoral se desfăşoară în 2.274 de secţii de votare – 1.973 pe teritoriul Republicii Moldova şi 301 în străinătate.

Alegerile sunt considerate cruciale pentru viitorul politic al Republicii Moldova şi pentru parcursul său european, în contextul confruntării geopolitice dintre Uniunea Europeană şi Rusia.

Scrutinul va fi validat dacă la urne se vor prezenta cel puţin o treime din cei peste 3,2 milioane de alegători înscrişi pe listele electorale. Rezultatele preliminare sunt aşteptate în cursul nopţii de duminică spre luni.

Pentru ziua alegerilor au fost delegați 409 observatori pe termen scurt în secții selectate printr-un eșantion sociologic, 12 observatori statici în secțiile din regiunea transnistreană și 129 de observatori statici în secțiile de votare din străinătate.

De asemenea, 191 de echipe mobile au monitorizat secțiile neincluse în eșantion. Cei mai mulți observatori au apreciat pozitiv activitatea membrilor birourilor electorale la deschidere, considerând-o bună sau foarte bună.

MEDIAFAX FOTO – Alexandru Dobre