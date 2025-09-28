Cu câteva zile înainte de scrutinul parlamentar din Republica Moldova, au început să circule, pe canale private de Telegram, trei scenarii pe care Puterea le-ar avea pe masă, după alegeri. Unul dintre ele, ca ultimă soluție ar fi invalidarea scrutinului. Maia Sandu, președinta Moldovei, spune că este la curent cu acest scenariu și acuză Rusia pentru dezinformare.

„Decis în turn!

Curtea Constituțională va invalida alegerile.

ANTICIPATE!”, este mesajul propagat pe Telegram.

Maia Sandu a spus că este la curent cu scenariul vehiculat pe canalele de Telegram, în ultimul timp, potrivit căruia, scrutinul parlamentar va fi anulat, pe modelul României.

„Am văzut în această perioadă propaganda rusă care sugerează că alegerile. Această narațiune încearcă să discrediteze alegerile”, a comentat Sandu.

Președinta dă vina pe Rusia, care are „un președinte de decenii”, dar dă lecții de democrație.

„Aceste decizii se iau de instituții. Am văzut anumite acțiuni ale Comisiei Electorale. Am văzut narațiunea Rusiei unde președintele țării nu se mai schimbă de decenii, dar ne dă nouă lecții de democrație”. „Rusia atacă democrația noastră pe toate fronturile, iar când o protejăm, ne spune că sunt metode nedemocratice. Să fim atenție la dezinformarea rusă”, comenteazăMaia Sandu.

Anularea alegerilor ar fi privită de Puterea de peste Prut, ca ultimă soluție, însă este luată în calcul. De altfel, sursele Gândul spun că Republica Moldova ar fi primit „consultanță” de la București, pe acest subiect.

Cele trei scenarii. Cu cine face PAS coaliție

Primul scenariu enunțat în mesajele de pe Telegram este obținerea unei majorități de către partidul Maiei Sandu, PAS. Lucru puțin probabil, potrivit sondajelor. Un studiu efectuat de efectuat de CBS-Research arată că partidul Maiei Sandu – „Acțiune și Solidaritate” – ar obține doar 28,6% din voturi. Citește AICI.

A doua opțiune a PAS pentru a rămâne la Putere este o coaliție cu „Usatîi sau cu transfugi de la BP (Blocul Patriotic) și Alternativa”.

Partidul Nostru este prima opțiune pentru PAS. Renato Usatîî, liderul Partidului Nostru, a răspuns, pentru Gândul, în ziua votului, că reprezintă formațiunea „fără de care nu se va face nimic”.

„Sigur suntem cei fără de care nu se va face nimic. Important este ca tot ce este bun să păstrăm”, a spus fostul edil al orașului Bălți, după vot.

Însă, potrivit surselor Gândul, PAS nu pune mare preț pe o coaliție cu Usatîi, întrucât acesta este un personaj „alunecos”.

Ar rămâne Blocul electoral „Alternativa”, al cărui personaj principal este Ion Ceban, primarul Municipiului Chișinău, interzis în Schengen, din motive de „securitate națională”.

Ceban a acuzat, atunci, regimul de guvernare de la Chișinău (n.r. Partidul Acțiune și Solidaritate) de „răfuială politică” și a susținut că interdicția este parte a unei campanii orchestrate împotriva sa în contextul apropiatelor alegeri parlamentare din Republica Moldova.

Blocul Patriotic, constituit din Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor, Partidul Inima Moldovei și Partidul Viitorul Moldovei ar obține, potrivit sondajului citat, 13,9% din voturi.

