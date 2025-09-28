Prima pagină » Actualitate » Alegeri peste Prut. Patrick André de Hillerin: „Este total DEFECT din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova” / „Un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț”

Alegeri peste Prut. Patrick André de Hillerin: „Este total DEFECT din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova” / „Un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț”

Cristian Lisandru
28 sept. 2025, 10:47, Actualitate
Alegeri peste Prut. Patrick André de Hillerin: „Este total DEFECT din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova” / „Un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț”

Jurnalistul Patrick André de Hillerin creionează un tablou sumbru, în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, care se desfășoară duminică, 28 septembrie 2025.

Republica Moldova – notează Patrick André de Hillerin pe pagina sa de Facebook – „a devenit, în ultimul an, un exemplu, o stea de urmat pentru magii care vin să-și depună darurile către orice Mesia se mai inventează pe aici, prin est”.

Nu știu cum, de ce, în ce lume distorsionată trăim de Republica Moldova este, azi, exemplu de bune practici în democrație. Căci, orice s-ar difuza pe tv, nu este!

Aparent, vorbim despre o țară care candidează la integrarea în UE, o țară care a îndeplinit deja o mulțime de criterii, în care DEMOCRAȚIA este respectată cu sfințenie, o țară care «decât luptă» cu atacurile hibride ale rușilor, dar va supraviețui, va rezista, va înfrânge.

În realitate, vorbim despre viitorul Uniunii Europene, despre modul în care birocrații de la Bruxelles și Strasbourg văd democrația. Iar ei văd democrația ca pe o adunare mare de șefi de state și pseudo reprezentanți naționali care sunt dispuși să le perpetueze lor beneficiile și privilegiile.

Ce se întâmplă acum în Moldova, Republica Moldova, cu ocazia alegerilor parlamentare, este un eșec total al democrației, o bătaie de joc la adresa bunului-simț, o sfidare la adresa inteligenței oricărui om inteligent. E bine că intelectualii noștri marcanți, liderii de opinie etc. sunt orice doar oameni inteligenți nu. Ei nu se simt sfidați, ei merg până în pânzele albe”, avertizează Patrick André de Hillerin.

„Republica Moldova este un stat în care deciziile sunt luate de către SIS, echivalentul SRI-ului nostru”

„În ziua în care se încheia campania electorală în Republica Moldova”, continuă jurnalistul, „Comisia lor electorală centrală a interzis două partide. Le-a interzis să mai participe la alegeri. În toată perioada electorală, autoritățile Republicii au mai interzis partide și persoane. Eu consider că abuziv, dar asta nu trebuie să stea în calea victoriei PAS”.

Republica Moldova este, în acest moment departe de orice criteriu de integrare în UE. Este un stat în care deciziile sunt luate de către SIS, echivalentul SRI-ului nostru.

SIS interzice televiziuni și site-uri, iar justiția nu are nimic de spus. Oamenii SIS intervin în forță în diverse acțiuni publice, de parcă ar fi poliție sau jandarmi. La noi, în UE, așa ceva ar fi inacceptabil. În noua UE, dorită după un tipar defect, merge.

Este defect, este total defect din punct de vedere democratic ce se întâmplă în Republica Moldova. Eventualii oponenți, protestatari, sunt catalogați a priori drept oameni plătiți de ruși. În Moldova nu e sărăcie, oamenii nu au dreptul să fie nemulțumiți, e doar propagandă rusească și război hibrid.

Peste toate astea, vine talentatul Igor Cobileanski și toarnă un serial care orgasmează intelectualitatea românească. Nu doar că toată intelighenția carpato-danubiano-pontică s-a udat urmărind PLAHA, dar a mai și aplaudat, dat drept exemplu etc.

PLAHA este un serial foarte bine făcut tehnic. Cu excepție ultimelor scene din episodul 10 (care sunt de un moldovenism inexplicabil), PLAHA este un serial bine ținut în mână regizoral și scenaristic. Dar, altfel, este un fel de porcărie”, continuă Patrick André de Hillerin.

„Democrația a pierdut în RM, UE nu”

„Spre deosebire de Plahotniuc (posibil mare ticălos, distrugătorul Moldovei etc.)”, mai scrie Patrick André de Hillerin, „proprietarul real al Jurnal TV, producătorul și difuzorul serialului, domnul Victor Țopa a fost deja condamnat”.

La 10 ani cu executare, pentru șantaj, dacă nu mă înșel.

Țopa, din câte am citit, nu mai are nici o cale de apel, de aia trăiește în Germania, controlând, direct sau prin membri ai familiei, firme care finanțează presă avizată, permisă, blagoslovită de actuala guvernare a Moldovei.

Oricum, am învățat ceva, mult, din PLAHA. Jurnalismul a devenit inutil. Justiția este inutilă. Dacă ai ceva de spus și vrei să scapi de orice consecințe legale, fă un film, un serial. Oamenii vor crede, evident, tot ce apare acolo. Mai ales cetepeii și alții de asemănătoare speță.

Democrația a pierdut în RM, UE nu. Ceea ce, cumva, ar trebui să ne ajungă. Maia e!”, încheie jurnalistul Patrick André de Hillerin.

Foto main – Profimedia Images

