Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta”

Într-un interviu difuzat de Antena 3, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, admite tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și subliniază dificultatea PSD de a colabora cu trei partide de dreapta. Totuși, vicepremierul consideră că o eventuală retragere de la guvernare ar agrava situația politică, nu ar îmbunătăți-o.

Sorin Grindeanu: „Să zicem că PSD va hotărî să iasă de la guvernare. Ce se întâmplă, care e majoritatea? Am venit în coaliție din dorința de a ne aduce valoarea și know-how-ul pe anumite măsuri din interiorul acestei coaliții. Ne este dificil, fiind singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta. Stând pe bară, o să fie și mai prost.”