Prima pagină » Actualitate » Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta”

Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta”

Cătălin Costache
12 oct. 2025, 22:29, Actualitate
Sorin Grindeanu: „Ne este dificil să fim singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta”

Într-un interviu difuzat de Antena 3, Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, admite tensiunile din interiorul coaliției de guvernare și subliniază dificultatea PSD de a colabora cu trei partide de dreapta. Totuși, vicepremierul consideră că o eventuală retragere de la guvernare ar agrava situația politică, nu ar îmbunătăți-o.

Sorin Grindeanu: „Să zicem că PSD va hotărî să iasă de la guvernare. Ce se întâmplă, care e majoritatea? Am venit în coaliție din dorința de a ne aduce valoarea și know-how-ul pe anumite măsuri din interiorul acestei coaliții. Ne este dificil, fiind singurul partid de stânga într-o coaliție cu trei partide de dreapta. Stând pe bară, o să fie și mai prost.”

Citește și

VIDEO Sorin Grindeanu: „Există majoritate și fără USR, dar nu cred că o să iasă din coaliție”
23:00
Sorin Grindeanu: „Există majoritate și fără USR, dar nu cred că o să iasă din coaliție”
ACTUALITATE Viktor Orban, interviu pentru o publicație din Transilvania despre relația Ungaria – România: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine”
22:18
Viktor Orban, interviu pentru o publicație din Transilvania despre relația Ungaria – România: „Pacea e o fază excepțională, nu vine de la sine”
ACTUALITATE Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a dus la scăderea PSD în sondaje. Care au fost cele două greșeli
22:01
Sorin Grindeanu a dezvăluit ce a dus la scăderea PSD în sondaje. Care au fost cele două greșeli
POLITICĂ Grindeanu și Fritz, schimb de replici la TV. Grindeanu: Există majoritate și fără USR. Fritz: Înțepăturile sunt o strategie de campanie internă
21:36
Grindeanu și Fritz, schimb de replici la TV. Grindeanu: Există majoritate și fără USR. Fritz: Înțepăturile sunt o strategie de campanie internă
POLITICĂ Cât de AROGANT e Grindeanu? / „Poți face lucruri și fără a poza în RĂZBOINICUL LUMINII”
21:24
Cât de AROGANT e Grindeanu? / „Poți face lucruri și fără a poza în RĂZBOINICUL LUMINII”
POLITICĂ Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan: „Este o concediere în masă”. „Când faci prostește, ca niște idioți, blochezi tot”
21:00
Grindeanu șterge pe jos cu „reforma” lui Bolojan: „Este o concediere în masă”. „Când faci prostește, ca niște idioți, blochezi tot”
Mediafax
Aproape 120.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Digi24
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar fi refuzat cuplul intervențiile chirurgicale
Cancan.ro
Ninge în România de miercuri, 15 octombrie 2025. Orașele care se bucură de zăpadă, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Stupoare la Chișinău după rezultatele unui sondaj realizat în România. Jurnalist: „Nu pot să înțeleg această combinație de trădare și spaimă”
Mediafax
Rusia dezvăluie o nouă „armă-minune” nucleară. Putin avertizează Occidentul
Click
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
Digi24
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
Cancan.ro
S-a aflat adevăratul motiv pentru care Mădălina și soțul ei ar fi refuzat intervențiile chirurgicale și nașterea prin cezariană
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
observatornews.ro
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Cercetătorii au DRESAT CĂPRIOARE! Ce le-au învățat să facă?
Capital.ro
Durere și tristețe după ce a murit unul din cei mai mari români. Nicușor Dan, mesaj de adio: Un om bun și profesor iubit
Evz.ro
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 octombrie 2025. Taina USS Nevada
A1
Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Fulgy de la Clejani, cuvinte dure pentru oamenii din România. Tânărul a răbufnit pe Tik-Tok: “Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă.”
RadioImpuls
Motivul pentru care Veronica a fost la un pas să oprească date-ul cu Ahmed. Ce a observat la concurentul din Casa Iubirii și cum a încercat să se apere în fața ei: "Îți dau cuvântul meu de onoare. Pun mâna pe inimă". S-a încurcat în explicații
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai extreme evenimente de pe Pământ acum 6 milioane de ani