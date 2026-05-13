Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a criticat măsurile luate de Ilie Bolojan în mandatul de premier, după ce primele date oficiale ale INS pe 2026 au arătat că economia țării a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2026.
Inflația a crescut la aproape 11%, de la 5,7%, cât era în momentul în care Bolojan a preluat mandatul. Potrivit datelor INS, după 8 luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală a atins pragul de 10,7%. În acest fel, în aprilie, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a fost de 10,71%, iar cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, 13,04%.
În acest context, Sorin Grindeanu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care l-a ”taxat” pe Bolojan, pe care îl consideră direct responsabil pentru situația în care se află România din punct de vedere economic.
Guvernul Bolojan a preluat o economie în creștere, o inflație considerată mare de economiști și un șomaj de 5,8%. Acum, economia este în pragul crizei, inflația este una record, iar șomajul a crescut.Economia României creștea, în prima jumătate din 2025, cu 1,1%. Era o creștere modestă, sub potențialul de 3% pe care îl indică de obicei specialiștii, dar, totuși, o creștere. Acum, economia traversează o perioadă dificilă, după ce datele oficiale publicate de INS arată o nouă scădere a PIB-ului în primul trimestru al acestui an.