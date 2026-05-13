Sorin Grindeanu, reacție după ce INS a anunțat scăderea economiei: ”Cu Bolojan te culci sănătos și te trezești mort... din punct de vedere economic”
Sorin Grindeanu, președintele PSD, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care a criticat măsurile luate de Ilie Bolojan în mandatul de premier, după ce primele date oficiale ale INS pe 2026 au arătat că economia țării a scăzut cu 0,2% în primul trimestru din 2026.

Grindeanu, un nou atac la Bolojan: ”Te culci sănătos și să te trezești mort…din punct de vedere economic”

Inflația a crescut la aproape 11%, de la 5,7%, cât era în momentul în care Bolojan a preluat mandatul. Potrivit datelor INS, după 8 luni de creștere la valori de peste 9%, în aprilie 2026 inflația anuală a atins pragul de 10,7%. În acest fel, în aprilie, rata anuală a inflației, comparativ cu luna similară a fost de 10,71%, iar cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate la servicii, 13,04%.

În acest context, Sorin Grindeanu a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, prin care l-a ”taxat” pe Bolojan, pe care îl consideră direct responsabil pentru situația în care se află România din punct de vedere economic.

”Să guvernezi cu trei trimestre consecutive de scădere economică și să duci inflația de la 5% la aproape 11%, aceasta este marea reformă a lui Bolojan!
Ca să explic: înseamnă să te culci sănătos și să te trezești mort…din punct de vedere economic.
Mai multe detalii despre falimentul produs de Bolojan voi prezenta astăzi, într-o conferință de presă, la sediul #PSD”, a scris Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Guvernul Bolojan a băgat România în criză economică

Guvernul Bolojan a preluat o economie în creștere, o inflație considerată mare de economiști și un șomaj de 5,8%. Acum, economia este în pragul crizei, inflația este una record, iar șomajul a crescut.Economia României creștea, în prima jumătate din 2025, cu 1,1%. Era o creștere modestă, sub potențialul de 3% pe care îl indică de obicei specialiștii, dar, totuși, o creștere. Acum, economia traversează o perioadă dificilă, după ce datele oficiale publicate de INS arată o nouă scădere a PIB-ului în primul trimestru al acestui an.

