Soția lui Gheorghe Falcă, asociată cu „Regele eolienelor” într-un business de miliarde

Soția lui Gheorghe Falcă, asociată cu „Regele eolienelor" / Sursa FOTO: Facebook

Monsson, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de proiecte de energie regenerabilă, a cooptat în structura acționariatului unor companii din portofoliu o firmă din Arad controlată de Ela Falcă. Despre cine este vorba? Nimeni alta decât soția europarlamentarului Gheorghe Falcă, fost primar al orașului de pe Mureș.

Potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial, compania Terra Watt Power SRL, aflată în portofoliul Monsson, are un nou acționar – societatea L’Architecture d’Aujourd’hui, din Arad.

Ce proiecte dezvoltă Ela Falcă

Firma L’Architecture d’Aujourd’hui a preluat o participație de 10% din capitalul social al Terra Watt Power SRL, societate activă în domeniul producției de energie electrică.

Potrivit datelor publice din portalul Termene.r, L’Architecture d’Aujourd’hui este controlată de Ela Falcă. Soția europarlamentarului Gheorghe Falcă este implicată în sectorul serviciilor de arhitectură și proiectare din orașul în care partenerul ei a fost primar ani de zile.

Presa a scris în nenumărate rânduri despre afacerile derulate de firma Pro Arhitectura, care a avut un rol important în dezvoltarea VGP Park Arad. Proiectul industrial se întinde pe aproximativ 40 de hectare și include construcții logistice și industriale de mari dimensiuni. Toate sunt certificate BREEAM Very Good și Excellent, după cum scrie economica.net.

Despre Terra Watt Power SRL se știe că a fost înființată în urmă cu aproximativ patru ani. Are ca obiect principal de activitate producția de energie electrică, fiind, cel mai probabil, constituită în perspectiva dezvoltării unor proiecte în zona energiei regenerabile. De doi ani, compania nu a mai raportat nicio cifră de afaceri.

Merită menționat faptul că aceasta nu este singura legătură de afaceri dintre Monsson și firmele Elei Falcă. Datele publice indică faptul că Monsson și L’Architecture d’Aujourd’hui sunt parteneri și într-o altă companie, Solar Power Energy. La această societate, firma din Arad deține tot o participație de 10%.

Cine este „Regele eolienelor” din România

Grupul Monsson este controlat de omul de afaceri Emmanuel Muntmark. Supranumit „Regele eolienelor” din România, de numele său se leagă o serie de investiții majore în sectorul energiei regenerabile.

În prezent, Monsson dezvoltă mai multe proiecte de amploare în vestul țării. Printre acestea s-a numărat și un parc fotovoltaic de aproximativ 1.044 MW, proiect care, la momentul punerii în funcțiune, ar putea deveni unul dintre cele mai mari din Europa. Între timp, proiectul a fost vândut celor de la Rezolv Energy.

