Stabilită de ani buni în Elveția, Carmen s-a întors în România. Cum a reacționat când a văzut cât costă o ciorbă și o apă plată, la reustaurant

Stabilită de ani buni în Elveția, Carmen s-a întors în România. Cum a reacționat când a văzut cât costă o ciorbă și o apă plată, la reustaurant

Stabilită de ani buni în Elveția, Carmen s-a întors în România. Cum a reacționat când a văzut cât costă o ciorbă și o apă plată, la reustaurant
Cât costă o ciorbă și o apă plată la reustaurant / Sursa FOTO: Facebook @ Carmen F. Wirnsberger

O româncă stabilită de ani buni în Elveția a trăit un adevărat șoc când s-a întors în România. Ea a rămas surprinsă de prețurile practicate într-un restaurant și a postat nota de plată pe Facebook.

Experiența sa a devenit, rapid, subiect de discuție în mediul online.

Cât a plătit pe o ciorbă și o apă plată

Carmen a mers la un restaurant din țară, iar nota de plată pentru ce a consumat s-a ridicat la 663 de lei. Bonul fiscal arată prețuri care, pentru mulți români, nu mai sunt neobișnuite. Totuși, pentru cei obișnuiți cu veniturile din Elveția, par surprinzătoare în raport cu așteptările privind România.

La masă, românca stabilită în „Țara cantoanelor” a comandat două ape, minerală și plată, de 0,75 litri, fiecare la 18 lei.

A avut și preparate tradiționale și din pește. De exemplu, o ciorbă ungurească de pește a costat 47 de lei, iar o salată de icre de crap (250 g) a fost 48 de lei. De asemenea, pentru file de șalău la grătar (două porții) a plătit 160 de lei. Un fritto misto cu sos cocktail (două porții) a costat 180 de lei.

Pe listă se regăsesc și alte produse – zacusca de pește (49 de lei), piure de păstârnac (23 de lei) sau cappuccino decofeinizat (16 lei bucata). În plus, două pahare de vin Tenuta Ulisse Primitivo au însumat 70 de lei.

Raportate la moneda elvețiană, prețurile din România au valori comparabile cu cele din restaurantele de acolo. Dar la noi în țară salariile sunt semnificativ mai mici, iar acest aspect șochează.

„Destul de ieftin față de Cluj”

În ultimii ani, prețurile din sectorul HoReCa au crescut constant. Proprietarii de restaurante, baruri și terase dau vina pe inflație, costurile mari cu utilitățile și creșterea salariilor din domeniu.

Concluzia trasă de cei care au văzut postarea lui Carmen e una singură: România nu mai este o destinație „ieftină”, mai ales în marile orașe.

„Dacă mergea-i în Aarau la restaurant, nu plăteai 34 chf (180 lei) pe o porție de Fritto Misto”, a comentat cineva la postarea româncei. O altă persoană a remarcat altceva, în schimb: „Destul de ieftin față de Cluj”.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

