Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an

O echipă medicală nu a reușit să găsească o a doua venă, pentru a-i administra condamnatului la moarte Tony Carruthers injecția letală. Drept urmare, execuția criminalului a fost amânată cu un an.

Un criminal aflat pe „Culoarul Morții” a supraviețuit după ce personalul desemnat să-l execute nu a reușit să găsească o venă, pentru a-i administra doza letală, scrie dailystar.co.uk.

Execuția lui Tony Carruthers, condamnat pentru uciderea a trei oameni în 1994, ar fi trebuit să aibă loc joi, 21 mai, în penitenciarul din Tennessee.

Procedura a fost însă amânată temporar, pentru un an, după ce echipa medicală a închisorii a găsit doar o venă pentru administrarea injecției letale.

Identificarea celei de-a doua vene este obligatorie, în protocolul de execuție. După ce a găsit prima linie de injectare, „echipa a continuat să urmeze protocolul, dar nu a găsit altă venă potrivită”, informează comunicatul de presă remis de penitenciar.

„Execuția a fost amânată”.

Bill Lee, guvernatorul din Tennessee, a anunțat că execuția lui Caruthers va fi amânată pentru un an.

Carruthers, condamnat la moarte pentru trei crime

În 1996, Carruters a fost condamnat pentru răpirea și uciderea lui Marcellos Anderson, a mamei sale, Delois Anderson și a lui Frederick Tucker.

Bărbații au fost bătuți și împușcați, înainte ca toate cele trei victime să fie „îngropate de vii” într-un cimitir din Memphis.

Carruthers și-a susținut nevinovăția și cazul său a atras atenția unor avocați din cadrul American Civil Liberties Union, care au semnalat probleme grave în procesul bărbatului.

Deținutul a fost obligat să se reprezinte singur și i-a fost îngrădit accesul la consiliere juridică.

„Procesul său a fost plin de erori. Nu i-au dat dreptul la consiliere juridică. Nu a existat nicio dovadă fizică, care să-l lege de crime”, a susținut ACLU. Avocații au cerut ca „execuția nedreaptă” a lui Carruthers să fie anulată.

Săptămâna trecută, celebra Kim Kardashian a vorbit despre cazul lui Carruthers și le-a cerut fanilor ei să-l sune pe guvernator, pentru a cere un nou test ADN, „înainte să fie prea târziu”.

sursa foto: Tennessee Department of Correction / Envato

