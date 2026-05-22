,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri." Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.

Aproape toate marile proiecte pentru centrale hidro din România sunt blocate în procese de către ONG-uri, care contestă actele și avizele de construcție, spune șeful Hidroelectrica, Bogdan Badea. El a explicat că aceste litigii au blocat investiții de peste un miliard de euro, iar echipamentele moderne de sute de milioane de euro, care aparțin statului român, stau degeaba pe șantiere.

„Toate proiectele mari sunt blocate de ONG-uri”

Directorul Hidroelectrica a explicat la Realitatea Plus că asociațiile de mediu folosesc procesele în instanță pentru a opri toate lucrările mari ale statului.

„Sunt nenumărate procese. Primim zilnic citații de la aceste ONG-uri și, din păcate, aceste centrale vitale pentru sistemul energetic național sunt blocate și zac echipamente acolo de sute de milioane de euro”, a declarat acesta la Realitatea Plus.

„Cred că discutăm de peste un miliard de euro, în total.”

Întrebat de Anca Alexandrescu câte dintre proiecte sunt blocate, Badea a răspuns că „pe parte de hidro, cam toate”. Acesta a enumerat și cele mai afectate proiecte:

„Vorbim de proiectul de la Răstolița, de proiectul de la Bumbești-Livezeni, de proiectul de la Nehoiu, vorbim de acțiuni în instanță care vizează suspendarea acordurilor de mediu, suspendarea lucrărilor, suspendarea efectelor hotărârilor de guvern de defrișare și expropriere.”

Directorul a adăugat că valoarea totală a acestor șantiere închise depășește un miliard de euro.

Directorul Hidroelectrica nu mai vrea funcția de conducere din cauza criticilor de la Bolojan

Pe lângă problemele din tribunale cu ecologiștii, Bogdan Badea a afirmat că din cauza reproșurilor primite în ultimele luni de la Ilie Bolojan, a decis să nu mai candideze pentru postul de CEO al companiei.

″Anumite lucruri trebuie să aibă o limită, nu vreau să conduc Hidroelectrica în spiritul anilor ’50. Am luat decizia să nu mai candidez pentru funcţia de CEO. Nu am luat decizia uşor. Indiferent de ce spun unii politicieni, Hidroelectrica a depăşit, în prezent, capitalizarea bursieră de 80 miliarde de lei.”

Badea consideră că atacurile venite din partea premierului demis au doar scopul de a muta atenția oamenilor de la problemele economice reale ale țării.

„Nu putem accepta să fim tăvăliţi, hărţuiţi de un decident politic, care mută atenţia de la problemele reale ale României, tocmai către cele mai performante companii″, a spus Badea

