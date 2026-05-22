Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a trimis în judecată doi bărbaţi pentru mai multe infracţiuni de viol asupra unor copii cu vârste între 11 şi 15 ani.

Cei doi inculpaţi sunt tatăl şi consilierul personal ai primarului din comuna Săcăşeni, Satu Mare, au fost reţinuţi pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Mai este şi un al treilea suspect, însă cercetările sunt efectuate de Parchetul Militar, acesta având calitatea de militar, potrivit presei locale.

Astfel, potrivit unui comunicat emis de Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, „la data de 21.05.2026 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpaţi, în vârstă de 70 de ani (tatăl primarului comunei Săcășeni, n.red.), respectiv 41 de ani (consilierul personal al primarului comunei Săcășeni, n.red.), sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de viol, agresiune sexuală şi coruperea sexuală a minorilor”.

Din rechizitoriul întocmit de procurori, reiese că cei doi inculpaţi au întreţinut relaţii sexuale cu fetele minore, în schimbul banilor şi cadourilor.

„Din cercetările efectuate a rezultat că timp de mai bine de 6 luni, în mod repetat, inculpaţii au întreţinut relaţii sexuale cu persoanele vătămate minore, cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, promiţându-le şi oferindu-le bani dar şi diverse cadouri, urmărind astfel obţinerea de satisfacţii sexuale. În sarcina inculpatului în vârstă de 41 de ani, funcţionar în cadrul Primăriei Comunei Săcăşeni, s-au reţinut că, începând cu luna noiembrie a anului 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreţinut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 14 ani. De asemenea, o parte din aceste acte sexuale s-au consumat în prezenţa altor minore. De asemenea, în sarcina inculpatului în vârstă de 70 de ani, s-a reţinut că, începând cu luna decembrie 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreţinut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 15 ani”, mai reiese din comunicatul procurorilor.

Cei doi au profitat de starea de vulnerabilitate a victimelor, pe care le abordau pe reţelele sociale cu ajutorul unor „imagini cu caracter pornografic şi foloseau un limbajul cu puternic caracter obscen”

„În realizarea activităţii infracţionale, profitând de situaţia materială precară a minorelor dar şi de relaţiile de prietenie între acestea, inculpaţii le ofereau bani, cadouri de mică valoare sau mâncare şi băutură în scopul obţinerii de satisfacţii sexuale şi pentru a racola alte minore. Astfel, în cadrul comunităţii, inculpaţii au ajuns să fie cunoscuţi ca fiind dispuşi să plătească sume de bani deloc de neglijat pentru actele sexuale cu minore. Din cercetările realizate în cauză a rezultat că inculpaţii abordau minorele folosindu-se de reţelele de socializare, prin intermediul cărora expediau imagini cu caracter pornografic şi foloseau un limbajul cu puternic caracter obscen. Consumarea raporturilor sexuale avea loc fie la domiciliul inculpaţilor, pe raza localiţilor Săcăşeni şi Tăşnad din Judeţul Satu Mare, fie în locaţii retrase deţinute de către aceştia. Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare către Judecătoria Carei. De asemenea, în cursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor. Urmărirea penală a fost efectuată în cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tăşnad”, mai este specificat în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare

Primarul din Livezile a fost plasat în arest la domiciliu, sub acuzația de viol și alte infracțiuni