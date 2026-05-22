Prima pagină » Actualitate » Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii

Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii

Luiza Dobrescu
Tatăl şi consilierul personal ai primarului din Săcăşeni-Satu Mare sunt judecaţi pentru viol asupra mai multor copii
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare a trimis în judecată doi bărbaţi pentru mai multe infracţiuni de viol asupra unor copii cu vârste între 11 şi 15 ani.

Cei doi inculpaţi sunt tatăl şi consilierul personal ai primarului din comuna Săcăşeni, Satu Mare, au fost reţinuţi pentru 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Satu Mare.

Mai este şi un al treilea suspect, însă cercetările sunt efectuate de Parchetul Militar, acesta având calitatea de militar, potrivit presei locale.

Astfel, potrivit unui comunicat emis de Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, „la data de 21.05.2026 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare a finalizat cercetările şi a dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpaţi, în vârstă de 70 de ani (tatăl primarului comunei Săcășeni, n.red.), respectiv 41 de ani (consilierul personal al primarului comunei Săcășeni, n.red.), sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de viol, agresiune sexuală şi coruperea sexuală a minorilor”.

Din rechizitoriul întocmit de procurori, reiese că cei doi inculpaţi au întreţinut relaţii sexuale cu fetele minore, în schimbul banilor şi cadourilor.

„Din cercetările efectuate a rezultat că timp de mai bine de 6 luni, în mod repetat, inculpaţii au întreţinut relaţii sexuale cu persoanele vătămate minore, cu vârste cuprinse între 11 şi 15 ani, promiţându-le şi oferindu-le bani dar şi diverse cadouri, urmărind astfel obţinerea de satisfacţii sexuale. 

În sarcina inculpatului în vârstă de 41 de ani, funcţionar în cadrul Primăriei Comunei Săcăşeni, s-au reţinut că, începând cu luna noiembrie a anului 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreţinut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 14 ani. De asemenea, o parte din aceste acte sexuale s-au consumat în prezenţa altor minore. 

De asemenea, în sarcina inculpatului în vârstă de 70 de ani, s-a reţinut că, începând cu luna decembrie 2025, profitând de starea de vulnerabilitate a persoanelor vătămate, la diferite intervale de timp, inculpatul a întreţinut acte sexuale, cu o persoane vătămate în vârstă de 11, 12 ani, 15 ani”, mai reiese din comunicatul procurorilor.

Cei doi au profitat de starea de vulnerabilitate a victimelor, pe care le abordau pe reţelele sociale cu ajutorul unor „imagini cu caracter pornografic şi foloseau un limbajul cu puternic caracter obscen”

„În realizarea activităţii infracţionale, profitând de situaţia materială precară a minorelor dar şi de relaţiile de prietenie între acestea, inculpaţii le ofereau bani, cadouri de mică valoare sau mâncare şi băutură în scopul obţinerii de satisfacţii sexuale şi pentru a racola alte minore. Astfel, în cadrul comunităţii, inculpaţii au ajuns să fie cunoscuţi ca fiind dispuşi să plătească sume de bani deloc de neglijat pentru actele sexuale cu minore. 

Din cercetările realizate în cauză a rezultat că inculpaţii abordau minorele folosindu-se de reţelele de socializare, prin intermediul cărora expediau imagini cu caracter pornografic şi foloseau un limbajul cu puternic caracter obscen. Consumarea raporturilor sexuale avea loc fie la domiciliul inculpaţilor, pe raza localiţilor Săcăşeni şi Tăşnad din Judeţul Satu Mare, fie în locaţii retrase deţinute de către aceştia.

Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare către Judecătoria Carei. De asemenea, în cursul urmăririi penale au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor inculpaţilor. Urmărirea penală a fost efectuată în cauză de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Tăşnad”, mai este specificat în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Primarul unei localități din Suceava, suspectat de agresiune asupra concubinei și amenințări cu arma. Ancheta vizează cabana sa de vânătoare

Primarul din Livezile a fost plasat în arest la domiciliu, sub acuzația de viol și alte infracțiuni

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
16:22
Guvernul României dezvoltă o platformă digitală pentru facilitarea conectării industriei naționale la proiectele SAFE
FLASH NEWS ,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
15:52
,,Toate proiectele de dezvoltare pe energie hidro sunt blocate de ONG-uri.” Declarația îi aparține șefului Hidroelectrica care a anunțat că nu mai candidează pentru încă un mandat din cauza presiunilor.
CONTROVERSĂ Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
15:41
Execuție oprită în ultimul moment în SUA. Motivul pentru care condamnatul la moarte Tony Carruthers va mai trăi încă un an
TRAGEDIE Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte
15:23
Tragedie la o pensiune din Dubova. Un elev, care sărbătorea terminarea liceului, a murit înecat. Ce a făcut cu doar câteva momente înainte
REACȚIE Cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top: „Produsele vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare”
15:02
Cum se apără British School în scandalul alimentelor stricate de la școala de top: „Produsele vizau stocuri de rezervă și proceduri de gestionare”
ULTIMA ORĂ Crin Antonescu prezice că românii îl vor regreta pe Klaus Iohannis: „Greu deosebești PSD-iști de PNL-iști”
14:49
Crin Antonescu prezice că românii îl vor regreta pe Klaus Iohannis: „Greu deosebești PSD-iști de PNL-iști”
Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Detalii tulburătoare în cazul crimei din Bihor. Autopsia indică urme clare de violență sexuală asupra fetei de 18 ani
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Horoscop vineri, 22 mai. Leii au o zi specială, iar Balanțele trăiesc clipe magice alături de partenerul lor
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Planul AUR pentru revigorarea pensiilor. Legea care îi ajută pe toți pensionarii din România
Ce se întâmplă doctore
Filmul tragediei din Bacău, unde un elev s-a înecat și a murit în pauză. Prima ambulanță nu avea medic: „Asistenta se plângea că s-a murdărit”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu animalele care trăiesc în orașe, arată un studiu global
CONTROVERSĂ Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
16:24
Documentul care atestă implicarea lui Ilie Bolojan, în cazul fraților Micula. Care sunt faptele
AUTO Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
16:19
Tesla recheamă peste 14.000 de vehicule Model Y în SUA din cauza unei probleme de certificare
CONTROVERSĂ Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
15:51
Reuters: Oficialii administrației Trump au încercat să interzică jumătate din mașinile de vot din SUA, invocând teorii ale conspirației
FLASH NEWS Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
15:43
Victor Ponta reacționează, după înjurătura scrisă de Vlad Voiculescu pe Facebook: „Cum să faci alianțe cu cineva care te urăște”
CONTROVERSĂ Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
15:18
Londra extinde recunoașterea facială în spațiul public. Măsurile au stârnit controverse privind supravegherea și drepturile civile
REACȚIE Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”
15:09
Adrian Năstase îi răspunde Oanei Țoiu în scandalul desecretizării arhivelor MAE și o ironizează: „Liber la transparență. Ce lovitură dă, încă o dată, USR-ul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe