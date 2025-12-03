Prima pagină » Actualitate » Statul român a cumpărat o corvetă HISAR de 223 milioane de euro. Contractul a fost semnat la Ministerul Apărării Naţionale

Statul român a cumpărat o corvetă HISAR de 223 milioane de euro. Contractul a fost semnat la Ministerul Apărării Naţionale

Luiza Dobrescu
03 dec. 2025, 15:21, Actualitate
Miercuri, a fost semnat contractul dintre România şi Turcia cu privire la achiziţionarea de către ţara noastră a unei corvete uşoare de tip HISAR. Evenimentul a avut loc la Bucureşti, la sediul Ministerului Apărării Naţionale.

Contractul a fost semnat de generalul de brigadă dr. ing. Ion-Cornel Pleșa, șeful Direcției Generale pentru Armamente din MApN, și de Mustafa İlbaş, Chief Executive Officer (CEO) al Military Factory and Shipyard Management Inc. (ASFAT), din Ministerul Apărării Naționale al Republicii Turcia, în prezența ministrului interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și a adjunctului ministrului Apărării al Republicii Turce, Musa Heybet.

Din delegația turcă a făcut parte și E.S. Mr. Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Republicii Turcia la București, iar la activitate au participat și generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, alături de viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale.

 “Intrarea unei noi nave în serviciul Forțelor Navale este un pas concret, un pas care întărește capacitatea noastră de apărare la Marea Neagră. Nu vorbim doar despre tehnică militară, ci despre siguranța României și despre respectul față de militarii noștri care au nevoie cele mai bune condiții pentru a-și desfășura misiunile”, a afirmat ministrul apărarii naționale.

Prețul total de achiziție, conform contractului, este de 223 milioane de euro, fără TVA și acoperă, pe lângă costul navei, instruirea personalului și un pachet de suport logistic.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat, în luna martie 2025, programul multianual pentru dotarea Forțelor Navale Române cu o navă nouă, tip corvetă ușoară din clasa HISAR, în vederea inițierii, de către Ministerul Apărării Naționale, a demersurilor necesare pentru realizarea achiziției.

Comisiile reunite de apărare ale Senatului și Camerei Deputaților au acordat, în data de 8 septembrie, în unanimitate, aviz favorabil pentru acesta achiziție.

Corveta din clasa HISAR face parte din programul de înzestrare al Forțelor Navale Române, care are ca scop furnizarea unei capabilități destinate executării misiunilor de protecție a elementelor de infrastructură critică maritimă, patrulare, precum și misiuni de luptă, după cum informează MApN.

