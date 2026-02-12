Prima pagină » Actualitate » Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute

Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute

12 feb. 2026, 17:00, Actualitate
Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute
Ce alimente să nu ții în frigider

Unele alimente nu trebuie ținute în frigider. Temperatura scăzută le modifică gustul și textura.

Deși avem tendința de a pune diverse alimente la frigider, nu toate au nevoie să fie păstrate la rece.

Astfel pâinea nu trebuie păstrată la frigider, pentru că temperatura scăzută îi modifică gustul și textura.

Ciocolata este un alt produs care nu trebuie depozitat în frigider. Temperatura scăzută îi va afecta aspectul, textura și chiar și gustul, iar în cele din urmă va începe să absoarbă chiar și mirosul alimentelor din jur, notază click.ro.

De asemenea, conservele nu se pun în frigider. Acestea sunt concepute astfel încât să poată fi consumate chiar și la luni sau chiar ani după ce au fost ambalate. Se pune la frigider doar o conservă care a fost desfăcută și nu a fost complet cosumată.

Nici bananele nu trebuie depozitate în frigider. Deși multă lume crede că dacă aceste fructe sunt puse la rece își vor păstra mai mult timp prospețimea, acest lucru nu se întâmplă. Dacă sunt ținute la rece tot se vor strica în cele din urmă.

Avocado nu ar trebui ținut la rece decât atunci când s-a copt și nu intenționați să îl consumați imediat.

Recomandarea video

Mediafax
Orbán: Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 ar aduce războiul în Europa
Digi24
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare
Cancan.ro
Dată afară de PRO TV, angajată acum de Cătălin Măruță: 'Discretă, dar esențială.' Andra a strâns-o imediat în brațe!
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
Adevarul
Primele imagini cu fiul lui Ramzan Kadîrov după accidentul în care a fost implicat. Adam, vizibil schimbat
Mediafax
O țară în care s-au născut zeci de mii de copii români anunță o alocație de 200 de euro
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia
Cancan.ro
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici lucrătorii de la morgă'
Ce se întâmplă doctore
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce a pierdut lupta cu kilogramele în plus! Ce dietă strictă urmează
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Cel mai familist model Dacia (facelift 2026) poate fi comandat în România. În duel direct cu Citroen
Descopera.ro
O navă spațială dispărută de 60 de ani ar fi fost regăsită!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Un halou invizibil de materie întunecată, de un milion de ori mai greu decât Soarele, s-ar ascunde în Calea Lactee
MILITAR Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
17:45
Marea Britanie promite un nou pachet major militar pentru Ucraina în valoare de 540 de milioane de lire sterline. La ce vor fi folosiți aceștia
FLASH NEWS Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
17:33
Parlamentul Ucrainei și-a suspendat temporar activitatea. Deputații reclamă o „otrăvire în masă“. Ce suspiciuni au specialiștii
VIDEO EXCLUSIV Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
17:30
Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, la Europa Connect – România Digitală:”România are resursele și competențele necesare pentru a accelera dezvoltarea”
FLASH NEWS Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
17:29
Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”
AI AFLAT! Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
17:24
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 13 februarie, de la ora 15.00
EXCLUSIV Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington
17:23
Nicușor Dan îl ține în suspans pe Donald Trump. Doru Bușcu: Trebuia să facă un zoom cu cei de la Washington

Cele mai noi

Trimite acest link pe