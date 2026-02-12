Ce alimente să nu ții în frigider. De ce nu e bine să fie depozitate la temperaturi scăzute

Unele alimente nu trebuie ținute în frigider. Temperatura scăzută le modifică gustul și textura.

Deși avem tendința de a pune diverse alimente la frigider, nu toate au nevoie să fie păstrate la rece.

Astfel pâinea nu trebuie păstrată la frigider, pentru că temperatura scăzută îi modifică gustul și textura.

Ciocolata este un alt produs care nu trebuie depozitat în frigider. Temperatura scăzută îi va afecta aspectul, textura și chiar și gustul, iar în cele din urmă va începe să absoarbă chiar și mirosul alimentelor din jur, notază click.ro.

De asemenea, conservele nu se pun în frigider. Acestea sunt concepute astfel încât să poată fi consumate chiar și la luni sau chiar ani după ce au fost ambalate. Se pune la frigider doar o conservă care a fost desfăcută și nu a fost complet cosumată.

Nici bananele nu trebuie depozitate în frigider. Deși multă lume crede că dacă aceste fructe sunt puse la rece își vor păstra mai mult timp prospețimea, acest lucru nu se întâmplă. Dacă sunt ținute la rece tot se vor strica în cele din urmă.

Avocado nu ar trebui ținut la rece decât atunci când s-a copt și nu intenționați să îl consumați imediat.