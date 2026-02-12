Lucian Romașcanu a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi: „Voi reprezenta România cu cinste”

Fostul președinte al Consiliului Județean Buzău Lucian Romașcanu a transmis pe Facebook primul mesaj după ce a depus jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi. Romașcanu a spus că va reprezenta România „cu cinste”.

Fost purtător de cuvânt al PSD și fost președinte al Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu a anunțat încă de la începutul lunii mai că se pregătește să preia funcția la Curtea Europeană de Conturi, instituție care verifică dacă fondurile UE sunt colectate și folosite corect.

„Astăzi am avut marea onoare de a depune, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi.

Este o mare responsabilitate, pe care o simt o trăiesc ca atare.

Deși poziția este una europeană, voi avea grijă să reprezint cu cinste România, țara care mi-a oferit onoarea acestei importante funcții în cadrul uneia dintre cele mai importante instituții ale UE”, a scris Lucian Romașcanu pe Facebook.

Lucian Romașcanu este membru al Curții Europene de Conturi din 1 iulie 2025, fiind desemnat de Guvernul României pentru un mandat de 6 ani. Romașcanu a fost numit de Consiliul UE în urma voturilor favorabile ale membrilor Comisiei de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European (22 de voturi pentru) și al plenului Parlamentului European (437 voturi pentru).

