Prima pagină » Actualitate » După ridicarea controlului judiciar, Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar: „Justiția funcționează”

După ridicarea controlului judiciar, Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar: „Justiția funcționează”

12 feb. 2026, 16:56, Actualitate

Robert Negoiță s-a întors în Primăria Sectorului 3, după ridicarea controlului judiciar. Prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare, filmat din biroul primăriei, edilul le-a mulțumit românilor pentru susținerea din ultima perioadă. 

Robert Negoiță și-a reluat atribuțiile de primar

Tribunalul Bucureşti a admis joi o plângere formulată de primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, şi a dispus revocarea măsurii controlului judiciar în dosarul legat de construirea fără avize legale a unor străzi peste conducte de gaze. Tot joi, Negoiță și-a reluat atribuțiile, nu înainte însă de a transmite un mesaj de mulțumire românilor care i-au fost alături în perioada complicată prin care a trecut.

Bună ziua. Înainte de orice, aș vrea să mulțumesc tuturor. Chiar m-a impresionat această chestiune, m-a ajutat enorm în această perioadă complicată, toate mesajele frumoase. Tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă, chiar complicată, pentru că am avut o perioadă grea.

Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar viața ne mai duce uneori și prin zone complicate. Dumnezeu știe ce vrea să facă cu noi. Iată că justiția funcționează încă o dată — recunoștință maximă justiției din România. Am crezut permanent în nevinovăția mea, știu exact ce am făcut. Asta nu pentru că sunt un om perfect, dar în niciun caz nu mă fac vinovat de astfel de fapte, așa cum erau acolo.

De aceea, iată-mă înapoi în biroul primăriei. Din acest moment sunt la treabă, așa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână. Începând de astăzi, cu sesizări, cu activitate, cu treabă,  astfel încât să ne aducem la îndeplinire menirea pentru care existăm aici, și anume să rezolvăm problemele Sectorului 3.

Încă o dată, vă mulțumesc mult pentru tot și rămâneți alături de noi. Facem treabă”, a spus Negoiță.

Robert Negoiță, acuzat de procurorii DNA de abuz în serviciu

