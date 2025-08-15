Ionuț Moșteanu promite o CORVETĂ de peste 100 de milioane de euro. Un exemplar identic participă la parada de la Constanța

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat de Ziua Marinei, că România va achiziționa o corvetă de clasă Hisar din Turcia, în valoare de peste 100 de milioane de euro.

Nava, deja finalizată, urmează să primească aprobarea Parlamentului în septembrie și va intra în dotarea Forțelor Navale începând cu anul 2026, fiind echipată cu armament standard NATO și ulterior cu rachete în țară. Un exemplar identic a fost deja trimis de Turcia pentru parada navală care loc la Constanța.

„În partea de dotare, la anul vom avea noua corvetă, care este gata, este terminată în Turcia, e la cheie și urmează aprobarea Parlamentului în septembrie. Noi am trimis către Parlament cererea de aprobat, fiind o investiție de peste 100 de milioane de euro. Și la anul, la Ziua Marinei, vom avea această corvetă aici, defilând pentru noi și, bineînțeles, îndeplinind misiuni. Corveta este echipată cu armament standard NATO și urmează a fi echipată cu armament suplimentar, cu rachete și asta se va face în perioada următoare aici în țară”, a explicat Moșteanu.

Moșteanu a mai anunțat că planul de înzestrare include și achiziția a 21 de vehicule amfibii din Statele Unite ale Americii, cu livrare în 2025, alte 44 aflate în discuții, sisteme de rachete Vibat și Naval Strike Missiles, precum și două elicoptere Airbus H215 până în anul 2029.

„Atunci când vorbim de forțele navale, ne gândim automat la nave, însă, pe lângă acestea, vorbim de elicoptere, de vehicule amfibii, despre echiparea pentru scafandri și așa mai departe. Avem contractul semnat pentru 21 de vehicule amfibii din Statele Unite, care urmează să vină anul viitor și avem o discuție pentru alte 44 de vehicule amfibii. Vorbim de rachete Vibat cu lansare pe verticală. Există un sistem donat și două sisteme care vor fi achiziționate de statul român, tot printr-un contract în derulare cu guvernul american, vorbim de dotarea cu Naval Strike Missiles, cu rachetele de coastă, pe care, iar, e o procedură în derulare, urmează să fie livrată, e contract semnat. Până în 2029 urmează să vină și două elicoptere Airbus H215”, a mai spus Moșteanu.

Moșteanu a mai subliniat că la summit-ul de la Haga s-a decis alocarea a 5% din PIB pentru echiparea militară, în vederea prevenirii atacurilor armate, dar că resursa umană rămâne cel mai important aspect.

„Acum două luni, la summit-ul de la Haga, partenerii, aliații, au decis împreună că vor cheltui mai mult și vor fi mai bine pregătiți pentru a se apăra și pentru a descuraja orice eventual atac pe viitor și au agreat să cheltuie până la 5% din PIB pentru înzestrare, împărțit în două capitole mari: 3,5% pentru echipamente militare, 1,5% pentru investiții conexe activităților militare, investiții civile. Un lucru foarte important este că oricâte echipamente noi și bune am lua noi, cea mai importantă resursă rămâne resursa umană, pentru că aceste echipamente performante, aceste arme performante sunt doar niște bunuri mobile dacă nu au în spate niște oameni bine pregătiți și bine motivați să le folosească”, a subliniat Moșteanu.

