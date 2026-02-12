Bursele de merit ale elevilor vor fi mai mici în februarie. Care este motivul

Elevii care primesc burse de merit vor primi mai puțini bani în luna februarie, deoarece calculul se face în funcție de numărul de zile de școală din luna precedentă. Bursa de merit este de 450 de lei/lună; dar în luna ianuarie au fost cinci zile de vacanță, motiv pentru care elevii „eminenți” vor primi doar 347 de lei în acestă lună.

Tipuri de burse pentru elevi și studenți, în 2026

Elevii din învățământul de stat preuniversitar pot beneficia de următoarele burse:

bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună);

bursă socială (300 de lei/lună);

bursă tehnologică (300 de lei/lună);

bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (700 de lei/lună).

Criteriile de acordare a burselor de merit

Această bursă este valabilă numai pentru elevii de la gimnaziu, liceu sau învățământ profesional. Potrivit regulamentului stabilit prin hotărâre de guvern, se acordă astfel:

primilor 15% dintre elevii fiecărei clase, care au medii generale pe anul şcolar anterior mai mari sau egale cu 9.00 (pentru elevii din clasa a V-a se va lua în considerare media primelor două intervale de cursuri din anul școlar curent; pentru elevii de clasa a IX-a se va lua în considerare media de admitere în învățământul liceal și profesional);

suplimentar față de cei 15%, elevilor care au media egală cu a ultimului beneficiar stabilit prin aplicarea procentului (15%);

elevilor din fiecare clasă a IX-a care au fost admiși la liceu fără susținerea examenului de Evaluare Națională, în baza obținerii, pe parcursul gimnaziului, a unui premiu I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau a unui premiu I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării.

