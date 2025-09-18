Ștefan Popescu DESFIINȚEAZĂ inițiativa Marii Britanii de recunoaștere a Palestinei ca stat: „Nu va pune capăt operațiunilor militare, le va amplifica”

Ștefan Popescu a precizat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” că recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie nu „schimbă nimic pe teren”, ci, dimpotrivă va amplifica conflictul.

„Toată această mișcare din partea Marii Britanii, și nu numai, nu schimbă nimic pe teren. Pentru că vreau să știu care va fi frontiera. Nu va pune capăt operațiunilor militare ci, dimpotrivă, le va amplifica. Va amplifica nu numai determinarea Israelului, dar va carbura toate acele mișcări extremiste, precum Hamas, ceea ce va atrage o reacție suplimentară din partea Israelului. Va amplifica reacțiile Israelului”, a precizat Ștefan Popescu.