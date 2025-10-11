Prima pagină » Actualitate » Studenții de la Arhitectură, invadați de ploșnițe. Au făcut o petiție online și cer o dezinsecție completă: „Afectează studiul și siguranța noastră”

Mara Răducanu
11 oct. 2025, 18:33, Actualitate
Studenții din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” au trimis o petiție către decan, anunțând prezența ploșnițelor în spațiile facultății. Tinerii reclamă că, de o săptămână, se condruntă cu această problemă care îi împiedică să se concentreze asupra studiului. Studenții susțin că insectele au fost identificate în sălile de curs, iar existența acestora a fost confirmată prin fotografii realizate în interiorul universității.

Aceștia au mai punctat și faptul că plosnițele de pat sunt dăunători extrem de invazivi, dificil de eliminat, care pot provoca reacții alergice, disconfort fizic și psihologic, precum și contaminarea spațiilor personale ale studenților.

„Universitatea noastră este un centru de prestigiu, iar menținerea unui mediu sigur și igienic este esențială”

În aceste condiții, studenții cer efectuarea unei dezinsecții complete în întreaga clădire a facultății, nu doar în sălile izolate. Aceștia consideră că sănătatea studenților, dar și calitatea procesului educațional și imaginea instituției sunt prioritare.

„Noi, studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, vă aducem la cunoștință o problemă urgentă care afectează mediul nostru de studiu și siguranța noastră personală: prezența plosnițelor de pat în spațiile facultății.

Au fost identificate insecte în sălile de curs, iar existența acestora a fost confirmată prin fotografii realizate în interiorul universității. Mai mult, un student a dus aceste insecte acasă, ceea ce demonstrează riscul ridicat de răspândire în afara instituției. Plosnițele de pat sunt dăunători extrem de invazivi, dificil de eliminat, care pot provoca reacții alergice, disconfort fizic și psihologic, precum și contaminarea spațiilor personale ale studenților.

Înțelegem că a fost luată decizia de a efectua dezinsecție doar în sălile unde au fost depistate insectele. Totuși, această măsură este insuficientă, deoarece plosnițele se pot ascunde în mobilier, pereți, textile, coridoare, laboratoare, biblioteci și alte spații comune. Fără o intervenție generală și repetată, există un risc major ca infestarea să continue și să se agraveze.

Prin urmare, solicităm în mod ferm următoarele:

1. Efectuarea unei dezinsecții complete în întreaga clădire a facultății, nu doar în sălile izolate.

2. Repetarea procedurilor de dezinsecție în mai multe etape, conform recomandărilor specialiștilor, până la eliminarea totală a dăunătorilor.

3. Informarea transparentă a studenților cu privire la calendarul lucrărilor și măsurile de prevenție ulterioare”, au precizat studenții în petiția semnată.

