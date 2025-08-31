Prima pagină » Actualitate » STUDIU | Postul intermitent poate crește riscul de deces cardiovascular. Acest obicei culinar se mai numește și „dieta deceniului”

STUDIU | Postul intermitent poate crește riscul de deces cardiovascular. Acest obicei culinar se mai numește și „dieta deceniului”

31 aug. 2025, 16:50, Actualitate
STUDIU | Postul intermitent poate crește riscul de deces cardiovascular. Acest obicei culinar se mai numește și „dieta deceniului”

Postul intermitent practicat pe termen lung poate crește în mod semnificativ riscul de deces din cauze cardiovasculare, conform unui nou studiu amănunțit.

Potrivit BBC, cercetările arată că prelungirea perioadei de repaus alimentar peste noapte poate îmbunătăți metabolismul, sprijini repararea celulară și chiar prelungi viața.

În acest context, până acum, știința părea să susțină acest obicei, numit și „dieta deceniului”, dar nutriționiștii avertizează de mult timp că săritul peste mese nu este o soluție magică și acest lucru poate fi riscant pentru persoanele cu afecțiuni medicale.

Postul intermitent presupune limitarea perioadei de alimentație la un interval zilnic scurt, adesea de opt ore, urmat de o pauză de 16 ore fără hrană.

Un studiu de amploare trage un semnal de alarmă serios, cercetătorii analizând date de la peste 19.000 de adulți, ocazie cu care au descoperit că persoanele care mâncau într-un interval mai mic de opt ore pe zi aveau un risc cu 135% mai mare de a muri din cauza bolilor cardiovasculare decât cei care își împărțeau mesele pe durata a 12-14 ore.

Un risc cardiovascular crescut înseamnă că, pe baza sănătății, stilului de viață și a istoricului medical, o persoană are șanse mai mari să sufere de probleme precum infarct sau accident vascular cerebral.

Legătura cu mortalitatea generală (adică decese din orice cauză) a fost mai slabă și inconsistentă, dar riscul cardiovascular crescut s-a menținut indiferent de vârstă, sex sau stil de viață, chiar și după unele analize mai riguroase.

Așadar, studiul a stabilit o legătură slabă cu mortalitatea generală, dar o creștere semnificativă a riscului de deces cardiovascular.

De asemenea, autorii cercetării subliniază faptul că studiul nu dovedește o relație de cauzalitate, dar semnalul este suficient de puternic pentru a pune sub semnul întrebării ideea că postul intermitent este complet lipsit de riscuri.

Experții au monitorizat adulți americani, timp de opt ani, pentru a înțelege obiceiurile alimentare, participanții fiind rugați să descrie tot ce au mâncat și băut în două zile diferite, la aproximativ două săptămâni distanță.

În urma informațiilor primite, cercetătorii au estimat „fereastra” medie zilnică de alimentație a fiecărei persoane, tratând-o ca fiind reprezentativă pentru obiceiurile pe termen lung.

Rezultatul studiului:

Cei care mâncau în intervale scurte de timp (sub 8 ore) prezentau un risc semnificativ mai mare de a muri din cauza bolilor cardiovasculare decât cei care aveau o alimentație distribuită pe 12-14 ore.

Riscul crescut a fost valabil în toate categoriile socio-economice și a fost cel mai accentuat în rândul fumătorilor și al persoanelor cu diabet sau boli cardiace, sugerând că aceste grupuri ar trebui să fie deosebit de prudente cu regimurile restrictive pe termen lung.

Cercetătorii au ajustat datele în funcție de calitatea dietei, frecvența meselor și gustărilor, dar și alți factori de stil de viață.

Autorul principal al studiului, prof. Victor Wenze Zhong, epidemiolog la Universitatea de Medicină Shanghai Jiao Tong, spune că dieta joacă un rol major în diabet și boli de inimă, așa că asocierea cu mortalitatea cardiovasculară nu e surprinzătoare.

„Ce este neașteptat este că o fereastră alimentară atât de scurtă, urmată pe termen lung, este asociată cu un risc crescut de moarte din cauze cardiovasculare”, spune Zhong.

Aceasta contrazice convingerea populară, susținută de studii pe termen scurt, că alimentația restricționată în timp ar îmbunătăți sănătatea cardiovasculară și metabolică.

Pe partea pozitivă, mai multe studii sugerează că poate ajuta la pierderea în greutate, îmbunătățirea sensibilității la insulină, reducerea tensiunii arteriale și îmbunătățirea profilului lipidic, cu unele dovezi privind efectele antiinflamatoare.

De asemenea, postul poate ajuta la controlul glicemiei fără a impune numărarea strictă a caloriilor, se potrivește cu posturile religioase sau culturale și este ușor de urmat.

Pentru persoanele cu diabet, postul nesupravegheat poate duce la scăderi periculoase ale glicemiei, iar în cazul persoanelor în vârstă sau cu afecțiuni cronice, postul prelungit poate accentua fragilitatea sau pierderea masei musculare.

Prof. Zhong a mai spus că persoanele cu boli cardiovasculare sau diabet ar trebui să fie prudente înainte de a adopta o fereastră alimentară de 8 ore.

„Pe baza dovezilor actuale, este mai important ce mănânci decât când. Cel puțin, ar trebui evitat postul cu fereastră de 8 ore pe termen lung, dacă obiectivul este prevenirea bolilor cardiovasculare sau creșterea longevității”, a precizat acesta.

Surs foto: Envato (caracter ilustrativ)

Citește și

VIDEO Nicuşor Dan se poziționează de partea MAGISTRAȚILOR: Au muncit triplu faţă de omologii europeni
16:58
Nicuşor Dan se poziționează de partea MAGISTRAȚILOR: Au muncit triplu faţă de omologii europeni
VIDEO Nicușor Dan a depus FLORI la bustul lui Mihai Eminescu, în timpul vizitei sale în Republica Moldova
15:46
Nicușor Dan a depus FLORI la bustul lui Mihai Eminescu, în timpul vizitei sale în Republica Moldova
POLITICĂ Nicușor Dan nu se înțelege cu liderii coaliției pe numirile la SRI și SIE / Nicușor Dan: Suntem la nivel de speculații
15:44
Nicușor Dan nu se înțelege cu liderii coaliției pe numirile la SRI și SIE / Nicușor Dan: Suntem la nivel de speculații
EXTERNE Erdoğan și Xi Jinping, discuții la summitul OCS. Președintele Turciei vrea mai multe INVESTIȚII chineze. „O coordonare sporită ar fi benefică”
15:43
Erdoğan și Xi Jinping, discuții la summitul OCS. Președintele Turciei vrea mai multe INVESTIȚII chineze. „O coordonare sporită ar fi benefică”
AUTO Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei
15:42
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat când începe programul RABLA pentru persoane fizice. Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei
POLITICĂ Nicușor Dan lasă de înțeles că Guvernul a făcut „și greșeli”, sub presiunea timpului / Proiecția SUMBRĂ pentru români a președintelui
15:30
Nicușor Dan lasă de înțeles că Guvernul a făcut „și greșeli”, sub presiunea timpului / Proiecția SUMBRĂ pentru români a președintelui
Mediafax
Vești proaste pentru români! Ce se schimbă de la 1 septembrie
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
Un bărbat bănuit de omor calificat la Cernavodă s-a predat unui poliţist aflat în timpul liber
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
El este Mădălin, copilul de 11 ani, dispărut din Sălaj. Acesta a plecat de acasă și nu s-a mai întors
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Tzanză Uraganu, pus la zid de internauți. Palmele date iubitelor au înfuriat lumea
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Spune-mi ce visezi ca să-ți spun cine ești! Visele, oglindă complexă atât a psihicului individual, cât și a culturii colective