Tânărul care a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia va fi EXPULZAT. Cât timp nu va avea voie să intre în spațiul Schengen

Bianca Dogaru
17 sept. 2025, 20:07, Actualitate
Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul polonez.

Poliția a anunțat că tânărul a încălcat legislația aeriană și, în urma deciziei instanței, a fost condamnat la amendă, expulzat în Ucraina și interzis pe teritoriul polonez, dar și în restul spațiului Schengen pentru o perioadă de cinci ani.

„Începând de astăzi, el va fi predat poliţiei de frontieră ucrainene”, a declarat pentru AFP Dagmara Bielec, purtătoarea de cuvânt a poliţiei de frontieră poloneze.

Pe lângă ucrainean, polițiștii au reținut și o tânără de 17 ani din Belarus, care a fost interogată și apoi eliberată. Inițial, premierul polonez Donald Tusk anunțase că ar fi fost arestați doi cetățeni din Belarus.

În urma pătrunderea dronelor rusești pe teritoriul polonez, mai multe ţări europene, printre care Franţa, Germania şi Suedia precum şi Marea Britanie, au anunţat că îşi vor consolida contribuţia la apărarea aeriană a Poloniei de-a lungul frontierei sale estice cu Ucraina şi Belarus, aliat al Moscovei.

