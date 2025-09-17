Tânărul care a ridicat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia va fi EXPULZAT. Cât timp nu va avea voie să intre în spațiul Schengen

Un tânăr ucrainean de 21 de ani a fost expulzat din Polonia și nu va mai avea voie să intre în spațiul Schengen timp de 5 ani, după ce a ridicat o dronă deasupra cartierului guvernamental din Varșovia, unde se află biroul premierului și Ministerul Apărării. Incidentul a avut loc la câteva zile după ce mai multe drone rusești au intrat pe teritoriul polonez.
Poliția a anunțat că tânărul a încălcat legislația aeriană și, în urma deciziei instanței, a fost condamnat la amendă, expulzat în Ucraina și interzis pe teritoriul polonez, dar și în restul spațiului Schengen pentru o perioadă de cinci ani.
„Începând de astăzi, el va fi predat poliţiei de frontieră ucrainene”, a declarat pentru AFP Dagmara Bielec, purtătoarea de cuvânt a poliţiei de frontieră poloneze.
Pe lângă ucrainean, polițiștii au reținut și o tânără de 17 ani din Belarus, care a fost interogată și apoi eliberată. Inițial, premierul polonez Donald Tusk anunțase că ar fi fost arestați doi cetățeni din Belarus.
Sursa foto: Profimedia
