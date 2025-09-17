CCR îi dă dreptate lui Nicușor Dan. O lege care transfera gratuit un teren al statului, declarată NECONSTITUȚIONALĂ

Curtea Constituțională a admis sesizarea președintelui României privind un teren de peste 2 hectare care urma să ajungă gratuit în patrimoniul comunei Moara, județul Suceava.

Curtea Constituțională a României a decis marți să admită sesizarea președintelui Nicușor Dan împotriva unei legi votate de Parlament, care prevedea transferul gratuit al unui teren de 2,24 hectare din proprietatea statului către comuna Moara, județul Suceava.

„Am considerat că acest transfer nu respecta Constituția, pentru că: nu existau garanții suficiente că terenul va fi folosit în interes public, lipseau interdicții clare privind vânzarea sau schimbarea destinației terenului, nu erau prevăzute termene sau sancțiuni în cazul în care nu se făceau investițiile propuse, nu exista un acord clar din partea autorităților locale, așa cum cere legea,” a transmis șeful statului printr-o postare pe Facebook.

Legea votată în iunie prevedea ca terenul să fie folosit pentru construirea unei grădinițe cu program normal în satul Bulai. În plus, erau invocate și posibile proiecte viitoare, precum o anexă socială sau un parc.

Sursa foto: Mediafax foto / Andreea Alexandru

AUTORUL RECOMANDĂ: