Orașele din România cu cel mai aglomerat TRAFIC. Bucureștiul rămâne campion, dar este urmat îndeaproape de alte două orașe

Bianca Dogaru
16 sept. 2025, 15:55, Actualitate
București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași sunt orașele unde șoferii pierd cel mai mult timp în trafic, arată raportul „Indexul de Trafic 2025”, publicat marți, 16 septembrie. La polul opus se află Reșița, Giurgiu și Călărași, unde circulația este mult mai fluidă.

Studiul a fost realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare și analizează mobilitatea în toate municipiile reședință de județ și în București. Cercetarea arată cât de mult scade viteza de deplasare în timpul săptămânii, comparat cu un moment liber de trafic, spre exemplu duminică dimineața, între orele 7 și 8.
Un șofer din București pierde anual peste 12 zile de lucru stând în trafic, echivalent cu mai mult de jumătate din concediul legal de odihnă. Capitala rămâne de departe cel mai afectat oraș din România. După București, pe podiumul orașelor cu cel mai aglomerat trafic, urmează Timișoara, Cluj-Napoca și Iași.
Orașele mici, precum Reșița, Giurgiu și Călărași, au traficul cel mai lejer. Aici, pierderea este de doar 3 – 3,5 zile de lucru pe an din cauza aglomerației. Există și exemple pozitive printre orașele mari. Brăila și Galați au intrat în „zona verde” a clasamentului, cu doar 3,6 – 4,3 zile pierdute anual.
Raportul arată și o schimbare a tiparului de trafic. Dacă înainte cele mai mari blocaje erau dimineața și seara, acum prânzul a devenit noul vârf de trafic (între orele 11 și 14). Printre cauze se numără programele flexibile, drumurile scurte combinate (școală, piață, spitale, birouri locale), livrările de mâncare și transportul alternativ (Uber, Bolt).

