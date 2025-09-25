Tânărul suspectat că ar fi trimis mesaje de amenințare a fost internat la Obregia. Autoritățile au demarat percheziții informatice

Adolescentul suspectat că ar fi trimis mesaje de amenințare către mai multe școli din București, dar și din alte orașe a fost internat pentru o expertiză psihologică la Spitalul Obregia din Capitală.

Mesajele de amenințare au fost trimise dimineața, acestea erau unele de amenințare cu detalii alarmante despre un posibil atac armat. „Totul este planificat. Atacul armat pe care l-am pregătit pentru această săptămână va avea loc. Vorbesc foarte serios”, se arată într-unul dintre emailurile adresate elevilor și profesorilor. Potrivit surselor, acestea erau adresate elevilor din clasele pregătitoare.

Adolescentul suspectat că a trimis mesaje de amenințare, internat la Obregia

Principalul suspect este un adolescent în vârstă de 17 ani. În timp ce mergea către școală, polițiștii l-au ridicat chiar din scara blocului. El a reușit să trimită zeci de mail-uri către instituțiile de învățământ înainte să fie capturat de autorități. El a fost dus la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a petrecut opt ore în fața anchetatorilor, apoi a fost lăsat în libertate.

Au fost demarate și percheziții informatice pentru a verifica telefoanele sau calculatoarele pe care adolescentul le-a folosite pentru a trimite mesajele, asta pentru a vedea dacă tânărul a apelat și la ajutor sau a făcut totul de unul singur.

În trecut FBI a cerut extrădarea sa în Statele Unite, acolo el era acuzat de terorism și pornografie infantilă, dar România respinsese solicitare. În trecut el a mai șantajat mai multe adolescente din SUA să îi trimită poze compromițătoare, iar în cazul în care refuzau, adolescentul trimitea în numele lor amenințări cu bombe către diverse instituții americane.

Acum a fost deschis de către DIICOT un dosar pe numele lui pentru amenințare, în baza Legii care prevede prevenirea și combaterea terorismului.

Poliția Română a transmis că mesajele sunt false, însă a luat măsuri suplimentare pentru protecția elevilor. „Poliția Română a demarat imediat verificări specifice, în coordonare cu Serviciul Român de Informații, iar din primele verificări a ieșit faptul că aceste mesaje de amenințare sunt false. Cu toate acestea, Poliția Română și Jandarmeria și-au intensificat activitățile în zona unităților școlare, unităților medicale”, au precizat autoritățile.

În toate unitățile de învățământ au fost introduse controale suplimentare. La Târgu Jiu, spre exemplu, s-a dublat sistemul de pază. „Copiii noștri poartă semne distinctive, au fost făcute verificări la poartă, s-a dublat, practic, sistemul de pază. (…) Este un act inconștient, probabil, datorat și educației”, a declarat Flavius Boian, directorul Colegiului Național „Spiru Haret”.

Gestul tânărului a stârnit un val de reacții

Gestul adolescentului a stârnit un val de reacții în rândul părinților și elevilor: „Poate fi și o dorință de a atrage atenția asupra sa, de a demonstra faptul că el are o putere asupra școlilor sau acces la idei politice sau la arme. (…) Este și o dovadă a pericolului social media, neadecvat pentru vârsta lui”, a spus o elevă.

„Dezinformare și tot ce umblă acum în spațiul media… se vede că poate să aibă niște rezultate extrem de neplăcute asupra tinerilor”, a adăugat o învățătoare.