Țara din Europa descoperită întâmplător și care a devenit rapid destinația preferată de VACANȚĂ pentru mii de oameni. Este la nici 800 km de România!

Când vine vorba de alegerea unei destinații de vacanță, mulți oameni se lasă influențați de recomandările apropiaților, de tendințele din social media sau de dorința de a explora zone mai puțin cunoscute. Dar, uneori, este de ajuns o simplă imagine surprinsă într-o emisiune tv sau într-un documentar și planurile de călătorie vor fi refăcute.

Este și cazul relatat de o jurnalistă de turism într-un articol publicat de prestigioasa revistă Business Insider, care a povestit cum a descoperit acest loc minunat în timp ce urmărea un show televizat.

„O imagine aeriană a unui lac alpin ne-a lăsat fără cuvinte”

„Eram la jumătatea unui episod din «The Amazing Race», pe CBS, când o imagine aeriană a unui lac alpin strălucitor ne-a lăsat fără cuvinte. Apa avea o nuanță perfectă de albastru, o bisericuță se afla pe o insuliță în mijlocul lacului, iar munții verzi și înalți încadrau totul ca într-un tablou. Ne-am privit și am spus: «Hai să mergem acolo!»”, începe articolul din Business Insider.

Impresionată de imaginile surprinse în emisiune, jurnalista americană a decis, împreună cu soțul ei, să viziteze locul respectiv – Lacul Bled, din Slovenia. O alegere care s-a dovedit mai mult decât inspirată, spune ea acum: „Credeam că va fi o aventură unică într-un loc frumos văzut la televizor. N-aveam habar că Slovenia va deveni destinația mea preferată de călătorie”.

Deși țara dispune de un aeroport în capitala Ljubljana, cei doi au optat pentru o rută alternativă – zbor până la Viena, urmat de un drum cu trenul până în capitala Sloveniei, iar alegerea s-a dovedit a fi una cât se poate de inspirată. A urmat o călătorie de două săptămâni în care au recreat traseul competiției de la televizor și au descoperit alte locuri minunate.

Mai departe, a povestit:

„Ljubljana părea desprinsă dintr-o poveste: clădiri pastelate, promenade pietonale și un râu liniștit care traversa centrul. Am căutat faimoasele lacăte și statuile cu dragoni văzute la TV, am mâncat pizza și am savurat bere locală la cafenelele de pe malul apei.

Orășelul de coastă care i-a impresionat

De acolo, am condus spre Lacul Bled, unde bisericuța de pe insulă și apele smarald arătau la fel de magice în realitate ca pe ecran. În apropiere, Lacul Bohinj, mai sălbatic și mai liniștit, părea un secret păstrat de localnici.

Am făcut drumeții prin Cheile Vintgar, unde podețe de lemn urmau conturul stâncilor deasupra apelor repezi, și am explorat Castelul Predjama, sculptat parcă direct în stâncă.

În Valea Soča, ne-am cazat în orașul montan Bovec. Râul Soča strălucea în nuanțe ireale de albastru; am petrecut ore întregi plimbându-ne pe maluri, respirând aerul curat de munte. Am făcut drumeții prin Cheile Tolmin, am trecut pe poduri suspendate și chiar am încercat să ne dăm cu parapanta – deși vremea nu a fost de partea noastră.

Înainte de întoarcerea acasă, am făcut un ocol spre Peșterile Škocjan, un tărâm subteran spectaculos, cu caverne imense și cascade tunătoare în întuneric. Am încheiat călătoria în Piran, un orășel de coastă unde mașinile nu au voie în centrul istoric. Ne-am pierdut pe străduțe înguste, am urcat pe zidurile orașului și am privit cum soarele apune în Adriatică, în timp ce clopotele bisericii răsunau în depărtare”.

„Oamenii din Slovenia ne-au cucerit”

Pe lângă peisajele variate și experiențele culturale, jurnalista a ținut să evidențieze și interacțiunea avută cu slovenii.

„Deși Slovenia este extraordinar de frumoasă, oamenii au fost cei care ne-au lăsat cea mai puternică impresie. Când m-am îmbolnăvit în timpul călătoriei, soțul meu a mers într-un sat din apropiere să caute o farmacie. Farmacista nu vorbea prea mult engleză, iar el nu știa slovena, în afară de «bună» și «mulțumesc», dar ea tot a reușit să-i dea ce aveam nevoie – și chiar i-a urat însănătoșire grabnică pentru mine.

Mai târziu, am angajat un căpitan de barcă pentru o croazieră la apus. S-a purtat atât de frumos încât s-a oferit să ne ducă la gară a doua zi dimineață. Încă ne mai scrie din când în când.

Peste tot unde am fost, oamenii au fost răbdători, primitori și dornici să ne ajute să descoperim țara lor. Ne-au învățat expresii în slovenă, ne-au oferit recomandări și idei pentru după-amiezile noastre și niciodată nu ne-au făcut să ne simțim ca niște turiști nedoriți”, a povestit ea.

„Acum este destinația mea preferată de vacanță”

De la o imagine văzută întâmplător la televizor până la o călătorie memorabilă, experiența în Slovenia a fost una definitorie pentru autoare:

„Slovenia nici nu se afla pe radarul meu înainte de acel episod întâmplător din «The Amazing Race», dar acum este primul loc pe care îl recomand oricui caută o experiență specială.

Ne-a oferit aventură, liniște, peisaje incredibile și conexiuni autentice – totul fără aglomerația și haosul altor destinații europene populare. Dar, mai presus de toate, a fost o stare de bine. Slovenia mi-a reamintit că uneori cele mai bune călătorii nu sunt cele planificate luni de zile, ci cele care încep cu un moment neașteptat în care spui: «Hai să mergem!»”.

CITEȘTE ȘI:

All-inclusive la MAMAIA. Ce primești de mâncare pentru 795 lei pe noapte. Experiența trăită de un cuplu de români, cu doi copii

„Bijuteria” ascunsă a EUROPEI. Cum ajungi și ce merită să vizitezi aici/Este considerată printre cele mai frumoase țări de pe continent