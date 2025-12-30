Telemeaua și demența. Ce conexiune surprinzătoare au găsit cercetătorii suedezi între alimentație și boli congenital-degenerative

Potrivit rezultatelor studiului, consumul unei cantităţi de 50 de grame brânză cu peste 20% grăsime a fost asociat cu un risc redus de demență din orice cauză, comparativ cu un consum mai mic, de mai puțin de 15 grame pe zi.

Mai mult, persoanele care au consumat peste 20 de grame pe zi de smântână cu conținut ridicat de grăsimi, mai exact smantana cu peste 30 de grame de grăsime la 100 de grame de produs, au prezentat un risc cu 16% mai mic de demență din orice cauză. Consumul de brânză, smântână, lapte normal şi lapte fermentat, toate cu conținut scăzut de grăsimi NU a arătat nicio asociere cu demența.

Brânzeurile miraculoase

Iată câteva exemple de brânzeturi care au conţinut ridicat de grăsimi, ca să ştiţi ce căutaţi: brânza brie, gouda, cheddar, parmezan sau mozzarella. Dar nici telemeaua nu este mai prejos.

Studiul observaţional care nu poate demonstra o relaţie de cauzalitate, dar sugerează anumite legături. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Lund din Suedia, şi a fost publicată recent în revista Neurology. Şi evident, atunci când vine vorba de alimentaţie, orice v-ar plăcea să savuraţi, echilibrul este cheia.

