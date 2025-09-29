Prima pagină » Actualitate » Tentativă de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava. Cea mai nouă ”combinație” care îi păcălește pe bucureșteni

29 sept. 2025, 15:02, Actualitate
Bucureștiul este recunoscut pentru numeroasele metode de escrocherie, care au explodat mai ales după 1989. Locuitorii Capitalei semnalează o tentativă inedită de înșelătorie pe Șoseaua de Centură Jilava.

Potrivit relatărilor, un bărbat pretinde că este turc și cere 500 lei în schimbul unui inel pentru bani de benzină. Luni, 29 septembrie, pe Șoseaua de Centură Jilava, au fost semnalate mai multe relatări care arată că un bărbat pretinde că este turc, susținând că a rămas fără benzină. Pentru a putea face rost de banii de benzină, individul scoate un inel de pe deget în schimbul căruia cere suma de 500 de lei.

Un membru al comunității „Info Trafic București și Ilfov” a postat, pe acest grup de Facebook, o atenționare pentru șoferii care tranzitează zona.

Știrile Pro TV

Un bărbat și-a oprit mașina pe Șoseaua de Centură Jilava. Individul se preface că este turc și spune nonșalant că a rămas fără benzină. Pentru a face rost de bani scoate un inel de pe deget, un ghiul în schimbul căruia cere suma de 500 de lei.

Pe Șoseaua de centură Jilava se dau drept turci și spun că au rămas fără benzină.Își scoate un ghiul de pe mână să-i dai 500 de lei pe el. Aveți grijă, a relatat bucureșteanul.

Bucureștenii, siderați că mai există frauda cu ghiulul

Postarea membrului grupului a stârnit multe reacții în cometarii. Mulți bucureștenii s-au declarat surprinși că această formă de înșelătorie este încă practicată. Alții precizează că acești oameni au mai fost văzuți și prin alte locuri din Capitală, de exemplu Sun Plaza, Carrefour Orhideea sau chiar Palatul Parlamentului.

Un alt locuitor al Capitalei amintește că astfel de combinații sunt vechi, din anii ’90 și se miră că ele mai funcționează și acum în anul 2025. De asemenea, alt membru al grupului a amintit că ei se află în prezent și la Gara de Nord.

