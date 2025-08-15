Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Prin intermediul acestei escrocherii, persoanele ajung să investească în criptomonede false. Acestea ajung să fie ademenite printr-o serie de mesaje atractive prin care li se „promit” câștiguri rapide și imediate. În realitate, este un mod prin care atacatorii cibernetici își „devalizează” victimele, luându-le banii din conturi.

O altă escrocherie legată de criptomonede circulă pe rețelele de socializare. Utilizatorii sunt ademeniți să investească în criptomonede false, aceștia fiind „convinși” de diverși indivizi care își asumă anumite calități – „mentori”, „profesori”, „antrenori”. În realitate, este vorba despre o înșelătorie care îi lasă pe utilizatori fără investițiile făcute în diverse platforme.

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani

Pe rețelele de socializare, îndeosebi pe WhatsApp și pe Telegram, circulă o înșelătorie cu criptomonede false. Utilizatorii ajung să fie ademeniți de presupuși „specialiști” pentru a face investiții majore. Dar, în realitate, câștigurile rapide „promise” de atacatorii cibernetici sunt false, iar cei care pică în această capcană ajung să fie „scuturați” de bani.

Cum funcționează escrocheria, de fapt?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat, printr-un comunicat, cum se desfășoară această escrocherie. Printre altele, se formează un clasament fictiv cu așa-zise „recompense” pentru cei care atrag alte persoane în această schemă. La mijloc sunt incluse și premii iluzorii, false, dar care să le ademenească pe posibilele victime, pentru a investi în criptomonede.

„În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept «mentori», «antrenori», «profesori» sau «consilieri în investiţii crypto» oferă semnale de tranzacţionare şi promit câştiguri garantate, încurajând membrii să investească sume iniţiale relativ mici.

Pentru a extinde reţeaua, participanţii sunt încurajaţi să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensaţi pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive şi premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea şi să creeze aparenţa unei comunităţi de succes.

Persoanele vizate sunt instruite să achiziţioneze criptomonede şi să le transfere într-un aşa-numit «cont de tranzacţionare» deschis la o pretinsă societate de investiţii autorizată. În cadrul platformei respective sunt afişate tranzacţii aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate şi pentru a câştiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari.

În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite”, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) într-un comunicat transmis joi, 14 august 2025, potrivit Agerpres.

Pentru a te proteja de o astfel de fraudă online, ASF recomandă să verifici legitimitatea firmelor de investiții. De asemenea, se recomandă întreruperea comunicării cu astfel de grupuri sau persoane suspecte. Totodată, se recomandă refuzul de a plăti astfel de solicitări, iar grupurile să fie raportate și blocate.

„Înainte de a investi bani, verificaţi cu atenţie dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare”, a precizat instituția.

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)