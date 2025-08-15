Prima pagină » Actualitate » Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false

15 aug. 2025, 15:33, Actualitate
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Cum sunt păcăliți aceștia să investească în criptomonede false
Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani / Sursă foto: colaj Shutterstock

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani. Prin intermediul acestei escrocherii, persoanele ajung să investească în criptomonede false. Acestea ajung să fie ademenite printr-o serie de mesaje atractive prin care li se „promit” câștiguri rapide și imediate. În realitate, este un mod prin care atacatorii cibernetici își „devalizează” victimele, luându-le banii din conturi.

O altă escrocherie legată de criptomonede circulă pe rețelele de socializare. Utilizatorii sunt ademeniți să investească în criptomonede false, aceștia fiind „convinși” de diverși indivizi care își asumă anumite calități – „mentori”, „profesori”, „antrenori”. În realitate, este vorba despre o înșelătorie care îi lasă pe utilizatori fără investițiile făcute în diverse platforme.

Înșelătoria care circulă pe WhatsApp și Telegram îi „scutură” pe utilizatori de bani

Pe rețelele de socializare, îndeosebi pe WhatsApp și pe Telegram, circulă o înșelătorie cu criptomonede false. Utilizatorii ajung să fie ademeniți de presupuși „specialiști” pentru a face investiții majore. Dar, în realitate, câștigurile rapide „promise” de atacatorii cibernetici sunt false, iar cei care pică în această capcană ajung să fie „scuturați” de bani.

Cum funcționează escrocheria, de fapt?

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a explicat, printr-un comunicat, cum se desfășoară această escrocherie. Printre altele, se formează un clasament fictiv cu așa-zise „recompense” pentru cei care atrag alte persoane în această schemă. La mijloc sunt incluse și premii iluzorii, false, dar care să le ademenească pe posibilele victime, pentru a investi în criptomonede.

„În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept «mentori», «antrenori», «profesori» sau «consilieri în investiţii crypto» oferă semnale de tranzacţionare şi promit câştiguri garantate, încurajând membrii să investească sume iniţiale relativ mici.

Pentru a extinde reţeaua, participanţii sunt încurajaţi să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensaţi pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive şi premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea şi să creeze aparenţa unei comunităţi de succes.

Persoanele vizate sunt instruite să achiziţioneze criptomonede şi să le transfere într-un aşa-numit «cont de tranzacţionare» deschis la o pretinsă societate de investiţii autorizată. În cadrul platformei respective sunt afişate tranzacţii aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate şi pentru a câştiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari.

În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite”, a precizat Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) într-un comunicat transmis joi, 14 august 2025, potrivit Agerpres.

Pentru a te proteja de o astfel de fraudă online, ASF recomandă să verifici legitimitatea firmelor de investiții. De asemenea, se recomandă întreruperea comunicării cu astfel de grupuri sau persoane suspecte. Totodată, se recomandă refuzul de a plăti astfel de solicitări, iar grupurile să fie raportate și blocate.

„Înainte de a investi bani, verificaţi cu atenţie dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare”, a precizat instituția.

Autorul recomandă:

Atenție! CODURI FALSE QR în parcările din Constanța. Un șofer a fost păgubit de 700 sute de lei

„Mamă, ajutor, trimite-mi bani urgent!”. Noua înșelătorie care sperie Internetul: vocea persoanei dragi, CLONATĂ cu Inteligența Artificială!

Tentative de înșelăciune în numele Poliției de Frontieră. Avertismentul cetățenilor pentru autorități

Escrocherie internațională prin call-centere din România. Păgubiții credeau că investesc banii pe platforme financiare

Atacurile de tip SIM swapping, motiv de îngrijorare majoră pentru utilizatori. „O înșelătorie aparent simplă, dar cu consecințe devastatoare

Sursă foto: colaj Shutterstock (rol ilustrativ)

Citește și

ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
ULTIMA ORĂ Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
18:08
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
VIDEO Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
18:00
Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
VIDEO În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
17:43
În drum spre summitul din Alaska, Vladimir Putin s-a oprit în Magadan pentru a vizita o FABRICĂ de ulei de pește
EXTERNE Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
17:35
Zelenski, încrezător în șansele lui Trump de a pune capăt războiului din UCRAINA: „Ne bazăm pe America”
EXTERNE Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
17:16
Rivala Hillary Clinton l-ar nominaliza pe Trump la Premierul Nobel pentru Pace / „Dacă ar putea pune capăt acestui război teribil”
ACTUALITATE Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii
17:08
Ce se mai știe de bărbatul care a câștigat peste 1 milion de euro la loto, anul trecut. Ce a făcut, de fapt, cu banii