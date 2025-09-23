AFM anunță plângere penală împotriva unei platforme online care promite utilizatorilor că-i înscrie rapid în Programul Rabla.

Conducerea Administraţiei Fondului pentru Mediu a depus, marţi, o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site care gestionează o platformă neautorizată.

Înșelătorie contra cost pentru înscriere rapidă în Programul Rabla

Aceasta promite cetăţenilor posibilitatea de înscriere rapidă şi contra cost în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice.

Platforma depistată induce în eroare persoanele interesate, sugerând că ar putea facilita înscrierea mai rapidă în programul derulat de AFM. Însă, această procedură se realizează exclusiv prin aplicaţia oficială a Administraţiei Fondului pentru Mediu, gratuit şi fără intermediari, specifică AFM într-un comunicat de presă.

Programul Rabla Auto 2025 debutează pe 30 septembrie

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe în 30 septembrie 2025, la ora 10:00, iar înscrierile se vor putea face doar prin intermediul aplicaţiei oficiale pusă la dispoziţie de AFM, pe site-ul www.afm.ro.

AFM reaminteşte tuturor cetăţenilor interesați că înscrierea în programele finanţate de instituţie se face gratuit, transparent şi doar prin intermediul platformei oficiale. Publicul este încurajat să consulte exclusiv canalele oficiale ale instituţiei, respectiv site-ul www.afm.ro şi pagina de Facebook pentru informaţii corecte şi actualizate.

