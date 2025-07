TESTAMENT în PICAJ. Un pasager asiatic și-a tastat codurile de pin și detaliile asigurărilor de viață în avionul care părea să se prăbușească

Niciunul dintre cei 191 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul Boeing 737-800 nu a fost rănit. Potrivit guvernului japonez, piloții au contactat controlorii de trafic aerian când aeronava a declanșat o alertă privind o neregulă la sistemul de presurizare care menține presiunea aerului din cabină.

A #JapanAirlines #flight from #Shanghai to #Tokyo made an emergency landing at Kansai Airport last night after a cabin depressurization alert. The #Boeing 737-800, carrying 191 people, landed safely. No injuries reported. #China #Japan pic.twitter.com/wCneZ3nkk0

