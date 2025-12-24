A nins în Deșertul Atacama, unul dintre cele mai aride locuri de pe pământ. Cum se vede din satelit

Un strat de zăpadă rară a acoperit Deșertul Atacama, situate în nordul statului Chile, iar ninsoarea a provocat oprirea unui telescop uriaș, considerat unul dintre cele mai puternice din lume, potrivit Live Science.

Faimos pentru peisajele sale, Deșertul Atacama este unul dintre cele mai aride zone de pe Pământ, cu locuri unde nu a plouat de secole, din cauza curenților marini reci și a barierelor montane. Oficialii NASA au publicat imagini din satelit cu rara ninsoare care a picat în cel mai arid deșert al planetei.

Astfel, o fotografie făcută din satelit în luna iulie indică Deşertul Atacama din Chile și zăpada rară care s-a aşternut aici. De asemenea, vremea geroasă a pus temporar observatorul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) pe „modul de supraviețuire„. Imaginea din satelit impresionantă a surprins un spectacol istoric, care a avut loc acum şase luni, când unul dintre cele mai aride locuri de pe Pământ a fost afectat de o furtună de zăpadă rară.

Deșertul Atacama este un deșert non-polar de circa 105.000 de kilometri pătrați, așezat pe o fâșie de pământ lungă de 1.600 km, între Oceanul Pacific și Munții Anzi din nordul Chile. Acesta este cel mai vechi deșert non-polar din lume, rămânând semi-arid vreme de cel puțin 150 de milioane de ani. Totodată, acesta găzduiește cel mai însorit loc de pe Pământ, Platoul Altiplano, care se confruntă cu niveluri de lumină solară echivalente cu cele de pe Venus.

Mai mult, Deșertul Atacama este considerat pe scară largă unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă, unde unele zone înregistrează la ora actuală numai 0,5 milimetri de ploaie anual, conform Guinness World Records. Cercetările anterioare au indicat că în unele părți din Atacama nu a fost înregistrată nici măcar o ploaie timp de aproape 400 de ani, mai precis între perioada dintre 1570 și 1971.

Spectacolul cu ninosarea rară a avut loc pe 25 iunie deasupra Deșertului Atacama, cel mai arid din întreaga lume, iar meteorologii au spus că a fost prima ninsoare din ultimii zece ani.

Autorul recomandă:

A nins ca-n povești la munte. Strat de zăpadă de 25 de centimetri, în Ajunul Crăciunului