14 țări occidentale condamnă extinderea coloniilor Israelului în Cisiordania. Decizia are ca scop blocarea înființării unui stat palestinian

Mai multe țări Occidentale au condamnat decizia Israelului de a construi 19 noi așezări în Cisiordania ocupată. Acestea au declarat că decizia încalcă dreptul internațional, riscă o instabilitate suplimentară și subminează perspectivele de pace, inclusiv eforturile de elaborare a unui plan cuprinzător pentru Gaza.

„Noi, statele Belgia, Canada, Danemarca, Franța, Italia, Islanda, Irlanda, Japonia, Malta, Olanda, Norvegia, Spania, Regatul Unit și Germania, condamnăm aprobarea de către cabinetul de securitate israelian a 19 noi așezări în Cisiordania ocupată. Reamintim că astfel de acțiuni unilaterale, ca parte a unei intensificări mai ample a politicilor de colonizare în Cisiordania, nu numai că încalcă dreptul internațional, dar riscă și să alimenteze instabilitatea. Acestea riscă să submineze implementarea Planului Cuprinzător pentru Gaza pe fondul eforturilor de a trece la faza 2 și să afecteze perspectivele de pace și securitate pe termen lung în întreaga regiune. Facem apel la Israel să renunțe la această decizie, precum și la extinderea așezărilor, în conformitate cu Rezoluția 2334 a Consiliului de Securitate al ONU”, se precizează într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe din Germania.

Declarația îndeamnă Israelul să „inverseze această decizie, precum și extinderea așezărilor”, în conformitate cu Rezoluția 2334 a Consiliului de Securitate al ONU. Națiunile occidentale avertizează, de asemenea, că aceste acțiuni unilaterale riscă să alimenteze instabilitatea și să submineze perspectivele unei soluții cu două state.

Israel vrea să construiască noi colonii în Cisiordania ca să blocheze formarea unui stat palestinian

Cabinetul lui Benjamin Netanyahu a aprobat pe 21 decemrbie înființarea a 19 noi așezări israeliene în Cisiordania, o decizie care marchează un nivel record de expansiune a coloniilor sub actualul govern de extremă dreapta. Ministrul de finanțe de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, cel care a propus măsura alături de ministrul Apărării, Israel Katz, a declarat că decizia are ca scop blocarea înființării unui stat palestinian.

Soluția cu două state se referă la crearea unui stat palestinian în Cisiordania și Fâșia Gaza, cu Ierusalimul de Est drept capitală, în linii mari pe modelul existent înainte de războiul arabo-israelian din 1967. De la preluarea mandatului în 2022, actualul guvern israelian a crescut semnificativ aprobarea de noi așezări și a început procesul de legalizare a avanposturilor neautorizate.

În luna mai, Israelul a aprobat 22 de noi așezări în Cisiordania ocupată – cea mai mare extindere din ultimele decenii. În prezent, aproximativ 700.000 de coloniști trăiesc în aproximativ 160 de așezări în Cisiordania și în Ierusalimul de Est.

