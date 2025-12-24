Volodimir Zelenski, în mesajul de Crăciun către ucraineni: ne dorim pacea și ca Putin „să moară”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în timpul mesajului de Crăciun adresat ucrainenilor, a urat cuiva moartea. Acesta nu a menționat un nume, dar ne așteptăm ca persoana vizată să fie chiar președintele Rusiei, Vladimir Putin.

„Dragi oameni, din vechime ucrainenii au crezut că, în noaptea de Crăciun, se deschid cerurile și că, dacă le spui visul tău, acesta se va împlini cu siguranță. Astăzi, cu toții avem un vis și avem o singură dorință, pe care o punem cu toții: ca el să moară. Fiecare o va spune în sinea lui, dar atunci când ne îndreptăm lui Dumnezeu, desigur, cerem ceva mai amplu – cerem pace pentru Ucraina”, a spus Zelenski în mesajul de Crăciun.

Discursul este marcat de amărăciunea celui de-al patrulea Crăciun petrecut sub invazia rusă, la care președintele Ucrainei a avertizat totodată că Rusia ar putea lansa atacuri masive chiar în zilele de sărbătoare.

Un armistițiu de Crăciun refuzat de ruși

Tot astăzi, președintele ucrainean a publicat planul de pace în 20 de puncte negociat cu Statele Unite, care include garanții de securitate și posibila demilitarizare a unor zone din estul Ucrainei. Mai mult, președintele ucrainean a declarat că susține idea unui armistițiu de Crăciun și a propus încetarea atacurilor asupra infrastructurii energetice și a civililor.

Papa Leon al XIV-lea a lansat și el un apel pentru un armistițiu global de o zi, pe 25 decembrie 2025, exprimându-și ulterior „marea tristețe” față de refuzul Rusiei de a onora această zi de pace.

Ucraina a mutat oficial sărbătorirea Crăciunului de pe 7 ianuarie pe 25 decembrie. printr-o lege semnată de președintele Volodimir Zelenski. Scopul central al acestei legi a fost „abandonarea moștenirii ruse” și a tradiției impuse de Biserica Ortodoxă Rusă. Prin mutarea datei, Ucraina s-a aliniat standardelor occidentale și majorității lumii creștine.

