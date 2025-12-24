Prima pagină » Actualitate » Viscolul lovește România: drumarii intervin pe drumurile afectate de ninsori

Viscolul lovește România: drumarii intervin pe drumurile afectate de ninsori

24 dec. 2025, 20:31, Actualitate

Miercuri seară, drumarii din mai multe județe intervin pentru curățarea carosabilului în zonele afectate de ninsori și viscol.

”Se acţionează permanent pe sectoarele de drum unde se înregistrează ninsori. Imagini de pe DN 67C, zona Rânca, unde utilajele SDN Târgu Jiu intervin continuu pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii optime”, a transmis, miercuri seară, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova, spunând că prioritatea rămâne siguranţa tuturor participanţilor la trafic.

Aceste intervenții au loc în contextul în care zona se află sub incidența unui cod galben de ninsori și vânt puternic.

Sunt pe teren și utilajele DRDP Iaşi, care patrulează pe DN 17, Pasul Tihuţa, de la limita cu judeţul Bistriţa Năsăud spre Poiana Stampei, judeţul Suceava.

În zonă ninge slab, la o temperatură a aerului de aproximativ două grade. Circulaţi cu atenţie”, a transmis DRDP Iaşi.

A mai nins și în zona montană din judeţul Hunedoara, precum şi în mai toate judeţele din Moldova.

În ce privește starea vremii, meteorologii au anunţa , până vineri dimineaţă, se vor semnala precipitaţii mixte şi ninsori, în cea mai mare parte a ţării, în vreme ce vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 45-55 kilometri pe oră.

Apoi, mâine, vremea se va răci semnificativ, cu temperaturi maxime între -5 şi 2 grade în sudul şi estul ţării, iar noaptea, în Moldova şi în estul Transilvaniei va fi ger.

Mai precis, 19 judeţe din Dobrogea, Oltenia, Muntenia şi sudul Banatului, dar şi Bucureștiul se vor afla sub Cod galben de vânt puternic, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei.

Cele mai noi