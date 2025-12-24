Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Zelenski pune presiuni ca războiul să se încheie pe linia de contact de acum. Rușii nu acceptă”

Dan Dungaciu: „Zelenski pune presiuni ca războiul să se încheie pe linia de contact de acum. Rușii nu acceptă”

Serdaru Mihaela
24 dec. 2025, 21:10, Marius Tucă Show

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a discutat pe larg despre proiectul de pace în 20 de puncte prezentat în premieră de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, negociat cu SUA. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Dan Dungaciu subliniază tensiunile din negocierile extinse de la axa Washington- Moscova la implicarea europenilor și a unor figuri din administrația Trump, precum Marco Rubio.

„Tot nu mi este limpede ce înseamnă aceste negocieri. Pentru că negocierile purtate inițial pe dimensiunea Washington- Moscova s-au extins mai repede decât se preconiza. Intervenția Uniunii Europene și acelei părți din administrația Trump au complicat lucrurile. Pentru că Marco Rubio a făcut o afirmație foarte importantă. Marco Rubio este într-o confruntare directă, inclusiv cu Witkoff, trimisul special al domnului Trump pentru Ucraina, dar și cu J.D.Vance probabil inclusiv în perspectiva unor alegeri, în pofida ceea ce declară unul și celălalt. Deci, Marco Rubio a făcut o declarație foarte importantă, nu vom obliga pe nicio parte să accepte aceste măsuri dacă nu dorește și nu e vorba de capitularea nici unei părți. Când domnul Rubio face această afirmație, evident că mesajul pe care îl transmite este inclusiv de încurajare a narațiunii ucrainene și europene pe acest subiect” , spune Dan Dungaciu.

Analistul vede strategia Zelenski ca pe o încercare de a forța un armistițiu rapid, urmat de alegeri, dar cu riscuri majore. Rușii au rămas pe poziții, fără nicio cedare față de obiectivele enunțate de Putin acum doi ani și jumătate.

„Domnul Zelenski pune presiuni, ca acest lucru să fie acceptat, adică dacă războiul se încheie, să se încheie pe linia de contact din acest moment. Rușii spun că așa ceva nu se poate, a spus-o chiar președintele Putin, că aceste teritorii le vor cuceri, fie militar, fie diplomatic” , conchide Dan Dungaciu

