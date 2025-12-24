Dan Dungaciu: „Europenii nu stiu cum să gestioneze intenția lui Macron de a negocia cu Putin”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a comentat mișcarea președintelui francez Emmanuel Macron de a discuta cu Vladimir Putin, subliniind lipsa de pregătire strategică a Europei și motivele interne ale Franței. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show

Anlistul Dan Dungaciu a atras atenția asupra testelor psihologice ale europenilor în fața amenințărilor, comparând grupul european divers cu unul care se solidifică sub presiune moderată, dar se fracturează sub amenințări majore.

„Mișcare a lui Macron, care nu a prea a fost discutată pe la noi prin zonele de gândire strategică, pentru că ne-a prins în offside și pe noi, ca să zic așa, poate cel mai tare, deci europenii. E ca în testele acelea psihologice. E un grup destul de divers și la un moment dat, când vine o amenințare, grupul se solidifica, să răspundă amenințării, dar dacă amenințarea e prea mare, grupul se sparge, că unii ies din contractul acela. Domnul Macron a ieșit, din motive care țin de Franța, din motive specifice. Domnul Macrou nu stă bine electoral” , afirmă analistul Dungaciu.

În contextul declarațiilor recente ale ministrului german al Apărării, Boris Pistorius care a minimalizat riscul unui război de amploare Rusia-NATO, invocând că Putin nu intenționează un conflict global, Dungacianu a reacționat: