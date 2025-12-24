Dan Dungaciu: „Europenii nu stiu cum să gestioneze intenția lui Macron de a negocia cu Putin”

În emisiunea Marius Tucă Show din 24 decembrie 2025, analistul politic Dan Dungaciu a comentat mișcarea președintelui francez Emmanuel Macron de a discuta cu Vladimir Putin, subliniind lipsa de pregătire strategică a Europei și motivele interne ale Franței. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show
Anlistul Dan Dungaciu a atras atenția asupra testelor psihologice ale europenilor în fața amenințărilor, comparând grupul european divers cu unul care se solidifică sub presiune moderată, dar se fracturează sub amenințări majore.
„Mișcare a lui Macron, care nu a prea a fost discutată pe la noi prin zonele de gândire strategică, pentru că ne-a prins în offside și pe noi, ca să zic așa, poate cel mai tare, deci europenii. E ca în testele acelea psihologice. E un grup destul de divers și la un moment dat, când vine o amenințare, grupul se solidifica, să răspundă amenințării, dar dacă amenințarea e prea mare, grupul se sparge, că unii ies din contractul acela. Domnul Macron a ieșit, din motive care țin de Franța, din motive specifice. Domnul Macrou nu stă bine electoral” , afirmă analistul Dungaciu.
În contextul declarațiilor recente ale ministrului german al Apărării, Boris Pistorius care a minimalizat riscul unui război de amploare Rusia-NATO, invocând că Putin nu intenționează un conflict global, Dungacianu a reacționat:
„Domnul Pistorius nu citește rapoartele serviciilor germane de securitate care spuneau că în 3-5 ani va fi un război global cu Rusia. E interesantă această declarație pentru că pune un pic de apă în vin, ca să spun așa. Și reduce un pic ridicolul situației în care Federația Rusă se prăbușește, puterea de la Moscova dispare. Dar în același timp, Rusia declară război NATO. Adică, și flămânzi, și frigurați, și fără conducere, pornesc rușii să lupte cu NATO” , a replicat Dan Dungaciu.