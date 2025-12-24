Prima pagină » Actualitate » Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați, a murit. Avea 76 de ani

24 dec. 2025, 21:45, Actualitate
sursa foto: Pro Lider FM/Facebook

Corneliu Istrate, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din Galați și cel care a pus bazele unui imperiu în domeniul construcțiilor, a murit marți, 23 decembrie. Decesul ar fi survenit pe fondul unor probleme mai vechi de sănătate și a fost confirmat de familie.

Potrivit viața-liberă.ro, Corneliu Istrate a fost unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Galați, fiind plasat de Topul „Forbes 500 miliardari”, din ediţia 2010 pe locul 90, cu o avere estimată la 55 milioane de euro.

Grupul de firme Vega Holding fondat de Corneliu Istrate reprezintă un conglomerat cu afaceri diverse, incluzând construcții civile și industriale, HoReCa și amenajări interioare.

Corneliu Istrate s-a retras oficial din prima linie în urmă cu 15 ani, predând ștafeta, atunci, celor doi copii, Ionuț și Anca. Printre ultimele proiecte în care Corneliu Istrate s-a implicat personal a fost și campania de sprijinire a sinistraților de la inundațiile din septembrie 2024, mai multe familii beneficiind de ajutor substanțial din partea grupului de firme Vega.

De asemenea, a fost un apropiat al clubului Oțelul și a premiat în bani echipa de fotbal pentru performanțele din 2010/2011.

