Angajații de la Air India SATS, filmați cum dansează și petrec în perioada de doliu național declarat după tragicul accident aviatic de la Ahmedabad

Pe 12 iunie, o aeronavă Boeing 787 Dreamliner a companiei aeriene AISATS s-a prăbușit în India, în orașul Ahmedabad, rezultând moartea a 279 de persoane.

În timp ce națiunea este îndoliată, pe rețelele sociale a apărut o filmare controversată: directorul companiei AISATS, Abraham Zachariah dansează alături de angajații săi cu muzică la volum maxim pe fundal, la o petrecere desfășurată pe 20 iunie, la sediul companiei din Gurugram.

Petrecerea ar fi avut loc în perioada când India declarase doliu național, iar autoritățile au identificat cu dificultate victimele prin utilizarea mostrelor ADN, trupurile neînsuflețite fiind carbonizate sau prea mutilate pentru a fi recunoscute.

Internauții au reacționat furios:

In the wake of the recent air crash and other challenges facing Air India, an unverified video has surfaced reportedly showing the COO and VP at a DJ party on Friday at the airline’s Delhi office.#AirIndia #AirIndiaCrash @TataCompanies #airlineaccountability pic.twitter.com/9nzPf1sg5V

— Pradeep Rai (@pradeepraiindia) June 21, 2025