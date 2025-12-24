Poza de Crăciun a lui Donald și Melania Trump provoacă stupoare pe rețelele sociale: „Parcă merg la înmormântare”

Președintele Donald Trump și prima doamnă Melania au publicat fotografia anuală de Crăciun, iar unii internauți au remarcat că imaginea nu pare să reflecte deloc spiritul sărbătorilor.

Fotografia a fost postată marți dimineață pe contul oficial al Casei Albe, împreună cu următorul mesaj: „Crăciun fericit din partea președintelui Donald Trump și a primei doamne Melania Trump”.

Internauții au criticat imediat cuplul pentru că au niște expresii faciale foarte serioase.

În imagine, cei doi se țin de mână în fața decorațiunilor de Crăciun și a steagului american, în timp ce Trump nu schițează niciun zâmbet.

Atât Trump, cât și prima doamnă sunt îmbrăcați în negru. Melania poartă o rochie lungă, fără mâneci, completată de cercei minimalisti cu perle și o brățară cu diamante, în timp ce președintele Trump are un smoking negru, completat de un papion negru.

