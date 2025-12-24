Angajații au crezut că nu văd bine. Un bărbat a lăsat un munte de gunoaie în camera de hotel de în care a locuit 2 ani, în China

Un bărbat din China a reușit să uimească, într-un mod negativ, întregul personal dintr-ul hotel. Câțiva dintre angajați au pătruns în camera în care persoana în cauză a locuit timp de 2 ani și au observat un munte de deșeuri și un miros aproape insuportabil.

Angajații unui hotel din China au avut parte de o reală surpriză neplăcută în momentul în care au intrat într-o cameră de hotel în care a locuit o persoană timp de 2 ani. Odată ce au pătruns în spațiul respectiv, s-au izbit nu doar de un miros neplăcut, ci și de un munte de gunoaie, înalte de un metru, care abia dacă lăsa „liberă” câte o bucată de mochetă sau gresie.

Imaginile postate pe rețelele de socializare s-au viralizat rapid. În videoclipul respectiv se pot observa deșeuri în aproape toate zonele din cameră, inclusiv în toaletă. La plecarea din hotel, individul, despre care se spune că ar fi fost dependent de jocurile online, a lăsat un adevărat dezastru în urma sa, arată The Sun.

În clipul postat pe Tik Tok, apar mii de cutii de mâncare comandate, precum și un adevărat „munte” de hârtie igienică. Imaginile au fost surprinse într-un hotel din oraşul Changchun. Personalul hotelului susține că rareori l-au văzut pe „musafirul infernal” în afara camerei sale. Bărbatul mai are de plătit mai mult de 10 zile de cazare (în valoare de 300 de lire sterline).

În alte spații din cameră, personalul hotelului a descoperit sticle goale, dar și recipiente pline de mâncare. Mai mult, în imagini s-a putut observa că zona în care apar 2 scaune de gaming și o masă sunt aproape îngropate în mormanele de gunoaie. Situația este nefericită și în baie, acolo unde mizeria „tronează” în fiecare colț. Personalul hotelului s-a „înarmat” cu măști și mănuși pentru a face curățenie.

Personalul a lucrat neîncetat timp de 3 zile, pentru a curăța și dezinfecta camera.

Hotelul din Changchun este specializat în cazarea jucătorilor profesioniști de jocuri video, potrivit sursei citate. Astfel de camere, precum cea în care a locuit bărbatul respectiv timp de 2 ani, sunt dotate cu echipamente de gaming performante, internet.

