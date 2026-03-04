Un oraș românesc a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Britanicii s-au îndrăgostit de acest loc

Un oraș din România a ajuns într-un top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Mulți turiști britanici s-au îndrăgostit de acest loc în care istoria se îmbină armonios cu arhitectura și senzația pe care ți-o oferă atunci când sosești aici. De altfel, este o destinație îndrăgită și de cetățenii români, mulți alegând să își facă vacanțele aici sau chiar să locuiască.

Orașul Brașov este inclus, din nou, într-un alt top internațional al celor mai accesibile „comori ascunse” din Europa. Orașul românesc se află printre preferințele multor turiști străini, fiind atrași atât de splendoarea peisajelor, cât și de obiectivele cultural-istorice ale locului.

Orașul din România a fost inclus în topul realizat de Daily Mail, aducând în atenție și diverse obiective turistice de neratat. Britanicii au clasat România pe locul 2 în topul destinațiilor accesibile, imediat după Polonia. Centrele vechi din București și Sibiu i-au impresionat pe britanici.

Orașul Brașov este îndrăgit de turiștii străini

Brașovul se află în topul preferințelor, iar turiștii „pot ajunge și la legendarul Castel al lui Dracula, bucurându-se în același timp de peisajele din jur, din Transilvania”. Castelul Bran este de neratat, britanicii spunând despre el ca este un „obiectiv unic de vizitat”.

„Un castel foarte interesant, frumos și înfricoșător. Turul este foarte bine organizat… Din cauza acelei atmosfere «înfricoșătoare», castelul arată și mai bine noaptea”, a scris un turist.

„Foarte pitoresc! Un castel absolut superb și foarte bine întreținut”, a scris un alt turist.

De altfel, britanicii s-au declarat fascinați și de București, îndeosebi pentru arhitectură, farmec și viața de noapte.

„Cu zboruri ieftine începând de la 40 de lire sterline cu Ryanair, orașul a înregistrat anul acesta o creștere semnificativă a turismului. În prima jumătate a anului 2025, Bucureștiul a înregistrat aproape 954.000 de sosiri și 1,93 milioane de înnoptări”, scriu britanicii.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Envato – rol ilustrativ