O descoperire arheologică veche de peste jumătate de secol continuă să îi surprindă pe cercetători. Două dintre obiectele din celebra „Comoară de la Villena”, una dintre cele mai importante descoperiri preistorice din Europa, ar fi fost realizate din fier provenit din meteoriți.

Artefacte de 3.000 de ani descoperite în sudul Spaniei

Comoara a fost descoperită în 1963, în apropierea orașului Villena, din provincia Alicante, după ce muncitori din zonă au găsit mai multe obiecte îngropate în pământ.

Colecția, cunoscută astăzi drept Comoara de la Villena, conține 66 de artefacte datate în epoca bronzului, printre care boluri, brățări, recipiente și ornamente realizate în mare parte din aur, conform Daily Mail.

În total, tezaurul include aproximativ 10 kilograme de aur, fiind considerat unul dintre cele mai importante tezaure preistorice descoperite în Europa.

Două obiecte ar fi fost create din fier provenit din meteoriți

Cercetări recente au scos la iveală un detaliu spectaculos: două dintre piesele colecției ar fi fost realizate din fier meteoritic, adică metal provenit din meteoriți care au căzut pe Pământ.

Descoperirea a fost făcută de o echipă coordonată de conservatorul muzeului Salvador Rovira Llorens.

Specialiștii cred că populațiile din acea perioadă observau căderea meteoriților și au învățat să folosească materialul pentru a crea obiecte decorative sau ritualice.

Tezaurul poate fi văzut astăzi într-un muzeu

Artefactele sunt expuse în prezent la Museo Arqueologico de Villena, unde atrag anual mii de vizitatori.

Orașul este cunoscut și pentru Castillo de Atalaya, o fortăreață construită la sfârșitul secolului al XII-lea de Imperiul Almohad.

Pe lângă monumentele istorice, localitatea găzduiește în fiecare an și festivalul tradițional Moros y Cristianos Festival, organizat încă din 1474, cu parade, costume spectaculoase și zeci de formații muzicale.

