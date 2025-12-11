Prima pagină » Actualitate » Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră. Ce cântăreață îndrăgită din România are doar 1,49 m înălțime

Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră. Ce cântăreață îndrăgită din România are doar 1,49 m înălțime

11 dec. 2025, 12:19, Actualitate
Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră. Ce cântăreață îndrăgită din România are doar 1,49 m înălțime
Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră / Sursa FOTO: cancan.ro

Dacă esențele tari se țin în sticluțe mici, atunci câteva vedete din România se califică și mai mult ca sigur că știu foarte bine această vorbă din popor, scrie CANCAN.RO. Sunt staruri cu mii de fani și artiste care stârnesc ropote de aplauze la fiecare apariție, iar dezavantajul înălțimii nu pare să le deranjeze sau să le încurce deloc.

Într-un top al celor mai scunde vedete din România regăsim vedete iubite de public și apreciate pentru munca depusă. În cazul lor, talentul este invers proporțional cu înălțimea.

Descoperă Top 10 al celor mai scunde vedete din România.

Recomandarea video

Mediafax
Prima reacție a OMV Petrom după ce Ilie Bolojan a anunțat că grupul renunță la arbitrajul de la Paris privind Neptun Deep. Declarațiile Christinei Verchere
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Cum arată iubita fotbalistului care e pe placul lui Gigi Becali
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Prima reacție după decizia CCR privind taxele locale. Primarul unui mare oraș: Este o mare tâmpenie modul în care se calculează taxa auto
Click
Pensia pe care o primește Carmen Tănase de la stat, după patru decenii de muncă: „Am două cum ar veni”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Cum ne-a făcut tehnologia mai singuri, deși suntem mereu online
CONTROVERSĂ SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
14:15
SUA versus ONU. Americanii, rușii și chinezii au votat împreună împotriva rezoluției ONU privind dezastrul de la Cernobîl
ULTIMA ORĂ În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
14:06
În urma protestelor din Bulgaria, poliția a reținut 57 de agitatori. Guvernul bulgar trece acum printr-un vot de încredere și refuză să demisioneze
JUSTIȚIE Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
14:00
Reacția ministrului Marinescu la conferința de presă susținută de magistrații Curții de Apel București: „Presa trebuie să primească răspuns, dar pe bază de probe, pentru că adevărul în justiție se stabilește pe bază de probe”
EXCLUSIV Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
14:00
Război în justiție. Ponta: Cei care nu înțeleg mesajul vor fi umflați când vine Kovesi cu noul DNA
EXTERNE Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
13:58
Atacurile dintre Cambodgia și Thailanda continuă, în timp ce telefonul lui Trump întârzie să apară. Soldații au folosit sisteme de rachetă în apropierea civililor
EXCLUSIV Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”
13:31
Linia 5 de tramvai, greu de redeschis. Constructorul cere din nou teste. Când ar putea fi inaugurată „Ruta corporatiștilor”

Cele mai noi