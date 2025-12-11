Top 10 cele mai scunde vedete din țara noastră. Ce cântăreață îndrăgită din România are doar 1,49 m înălțime

Dacă esențele tari se țin în sticluțe mici, atunci câteva vedete din România se califică și mai mult ca sigur că știu foarte bine această vorbă din popor, scrie CANCAN.RO. Sunt staruri cu mii de fani și artiste care stârnesc ropote de aplauze la fiecare apariție, iar dezavantajul înălțimii nu pare să le deranjeze sau să le încurce deloc.

Într-un top al celor mai scunde vedete din România regăsim vedete iubite de public și apreciate pentru munca depusă. În cazul lor, talentul este invers proporțional cu înălțimea.

Descoperă Top 10 al celor mai scunde vedete din România.