11 dec. 2025, 14:10, Actualitate
Vortexul polar care adus ninsori și temperaturi scăzute în Statele Unite și Rusia nu afectează deocamdată și Europa. Dimpotrivă, pe continentul european vine un flux de aer cald dinspre Atlantic, ceea ce înseamnă că vremea este una caldă. Temperaturile se vor menține ridicate, inclusiv în România, până în jurul datei de 20 decembrie, când vortexul polar va aduce precipitații și în țara noastră, a explicat meteorologul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) Mihai Huștiu, la Antena 3 CNN. 

Meteorologul ANM a explicat că vortexul polar a slăbit și a început să coboare spre Statele Unite și Rusia.

„Când vorbim de vortex, vorbim de ce se întâmplă în zona circumpolară, stratosferă și în troposferă, o analiză a lui se face în primul rând pe stratosferă, undeva la 30 de kilometri în atitudine. S-a observat că în acest an acest vortex stratosferic a avut anumite modificări, adică a slăbit destul de mult, a fost slab ca intensitate la final de noiembrie, când s-a produs o încălzire stratosferică marcantă și efectele acelei slăbirii în intensitate a vortexului s-au resimțit deja.

Deja resimțim efectele slăbirii vortexul, aerul rece nu mai stă circumpolar în zona polului, ci coboară latitudinal către sud. El deja coboară în aceste zile pe continentul nord-american.

Dar iată în aceste zile, aproape simultan și pe Câmpia Rusă, pe zona Moscovei, toată Câmpia Rusă va avea un zilele următoare un regim specific de iarnă, cu temperaturi negative, intensificări ale vântului și chiar ninsori”, a spus Mihai Huștiu.

În Europa, cald și bine, doar precipitații

Slăbirea vortexului polar nu are însă aceleași efecte și în Europa. Dimpotriva, vremea pe continentul european se menține caldă.

„Aceste pătrunderi de aer rece pe continentul nord-american așa cum am menționat, pe Câmpia Rusă, nu înseamnă că și pe Europa situație este la fel.

Dimpotrivă, pe Europa, în aceste zile, datorită activității ciclonice de pe Atlantic, avem un flux de aer cald dinspre această zonă din spre Atlantic și temperaturile sunt cu mult mai ridicate și se vor menține în continuare ridicate.

În aceste zile avem temperaturi de 15-16 grade, săptămâna viitoare, în perioada 16-20 decembrie, de asemenea. Temperaturile se vor menține ridicate pe tot conținutul european, inclusiv în România, temperaturi de peste 10 grade multe zone, dar în special la deal”, a explicat meteorologul ANM.

În România, mai degrabă primăvară

După data de 20 decembrie însă, vortexul polar se va intensifica și va aduce precipitații și în România.

„Un vortex intens ar însemna că pătrunderile de aer rece ce ar fi mai puțin probabile. Deci nu vorbim de o un impact imediat asupra vremii din România, ci mai degrabă România va avea parte de temperaturi ridicate, așa cum am menționat, atât săptămâna viitoare, temperaturi cu mult mai ridicate față de normal, temperaturi de 15-16 grade prin zonele deluroase.

În ultima decadă s-ar modifica un pic lucrurile în sensul scăderii de temperatură, dar asta nu înseamnă că avem neapărat și vreme autentic de iarnă, ci încep să apară precipitațiile, pentru că în această perioadă, până spre 20 și 22 decembrie nici nu așteptăm precipitații.

Dar după 22 decembrie s-ar putea să avem precipitații. Rămâne de văzut care va fi forma aceastora în preajma sărbătorilor, dar oricum, din aproape în aproape vom actualiza prognozele”, a conchis Mihai Huștiu.

Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat miercuri evoluţia vortexului polar. ANM transmite că vortexul „indică o slăbire rapidă până la mijlocul lunii decembrie 2025”, iar „până în jurul datei de 12 decembrie, va avea loc o încălzire stratosferică deasupra Siberiei”, ceea ce „va ajuta la deformarea vortexului polar”.

Mediafax
