După aproape două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, autorităţile sanitare anunţă că apa poate fi consumată în majoritatea localităţilor afectate. Singura excepţie este Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde o probă prelevată din reţeaua internă nu îndeplineşte momenan standardele de potabilitate.

DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din județ, afectate de criza de la Paltinu. Există o singură excepție de la această măsură, care rămâne temporar, în vigoare, pentru un spital.

Mai multe localități din Prahova au apă potabilă de azi

Astfel, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricţiilor privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a început pe 28 noiembrie. Potrivit unui comunicat de presă, rezultatele analizelor de laborator ale probelor de apă potabilă prelevate în sistemele din Brebu, Telega, Băilești, Florești, Băicoi și Bănești au arătat că parametrii analizați se încadrează în valorile admise conform normelor în vigoare.

În aceste condiții, DSP Prahova a decis ridicarea interdicției de consum a apei impusă anterior în sistemele menționate, iar apa poate fi consumată în condițiile obișnuite – pentru băut, gătit și spălat.

DSP continuă prelevările la Spitalul din Băicoi

Însă, există și o excepție de la această decizie, Spitalul Orășenesc Băicoi. Prefectura Prahova a transmis că, în cazul acestei unități sanitare, restricţiile rămân active pentru scurt timp. O probă recoltată din reţeaua interioară a unităţii, într-un punct izolat, s-a dovedit neconformă, în consecință DSP continuă prelevările suplimentare până la obţinerea unor rezultate sigure, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă.

Momentan, pentru restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate în parametrii de potabilitate, se menține interdicția de consum (pentru băut, gătit și spălat).

În paralel cu intervențiile sanitare, autoritățile anunță primele penalități la nivel instituțional. Ministrul Diana Buzoianu a declarat, miercuri, că raportul preliminar privind gestionarea crizei a fost transmis procurorilor, directoarea ABA Buzău–Ialomiţa fiind demisă.

