Prima pagină » Actualitate » DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova. Există și o excepție, Spitalul Orășenesc Băicoi

DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova. Există și o excepție, Spitalul Orășenesc Băicoi

11 dec. 2025, 14:33, Actualitate
DSP ridică restricțiile privind consumul apei în mai multe localități din Prahova. Există și o excepție, Spitalul Orășenesc Băicoi

După aproape două săptămâni de la izbucnirea Crizei apei, autorităţile sanitare anunţă că apa poate fi consumată în majoritatea localităţilor afectate. Singura excepţie este Spitalul Orăşenesc Băicoi, unde o probă prelevată din reţeaua internă nu îndeplineşte momenan standardele de potabilitate.

DSP Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricțiilor privind consumul apei în mai multe localități din județ, afectate de criza de la Paltinu. Există o singură excepție de la această măsură, care rămâne temporar, în vigoare, pentru un spital.

Mai multe localități din Prahova au apă potabilă de azi

Astfel, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Prahova a anunțat, joi, ridicarea restricţiilor privind consumul apei în mai multe localităţi afectate de criza de la Paltinu, care a început pe 28 noiembrie. Potrivit unui comunicat de presă, rezultatele analizelor de laborator ale probelor de apă potabilă prelevate în sistemele din Brebu, Telega, Băilești, Florești, Băicoi și Bănești au arătat că parametrii analizați se încadrează în valorile admise conform normelor în vigoare.

DSP Prahova, anunț de ultimă oră cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

DSP Prahova, anunț de ultimă oră cu privire la apa tratată în stația ESZ Voila. Ce au arătat analizele microbiologice și care este situația în localitățile afectate

În aceste condiții, DSP Prahova a decis ridicarea interdicției de consum a apei impusă anterior în sistemele menționate, iar apa poate fi consumată în condițiile obișnuite – pentru băut, gătit și spălat.

DSP continuă prelevările la Spitalul din Băicoi

Însă, există și o excepție de la această decizie, Spitalul Orășenesc Băicoi. Prefectura Prahova a transmis că, în cazul acestei unități sanitare, restricţiile rămân active pentru scurt timp. O probă recoltată din reţeaua interioară a unităţii,  într-un punct izolat, s-a dovedit neconformă, în consecință DSP continuă prelevările suplimentare până la obţinerea unor rezultate sigure, astfel încât activitatea medicală să se desfăşoare în condiţii de maximă siguranţă.

Momentan, pentru restul sistemelor de aprovizionare cu apă potabilă afectate, până la confirmarea încadrării apei furnizate în parametrii de potabilitate, se menține interdicția de consum (pentru băut, gătit și spălat).

În paralel cu intervențiile sanitare, autoritățile anunță primele penalități la nivel instituțional. Ministrul Diana Buzoianu a declarat, miercuri, că raportul preliminar privind gestionarea crizei a fost transmis procurorilor, directoarea ABA Buzău–Ialomiţa fiind demisă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important

După ce i s-a cerut demisia, Diana Buzoianu răspunde cu clasicele refrene USR-iste: „mafia”, „reforma”, „nu voi fi șantajată”

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
16:48
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
MEDIU Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
16:24
Fierbe Marea Neagră ca în mijlocul verii. Cum va fi afectată România și care este explicația acestui fenomen ciudat
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
15:37
Un bărbat care a expus simboluri legionare la Alba Iulia, de Ziua Națională, este cercetat sub control judiciar
EVENIMENT Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
15:32
Spectacol total în Calea Lactee. Coliziunea dintre o Pitică albă și o Astră mai mare va lumina Galaxia. Când va putea văzut impactul devastator
Mediafax
Jaf remarcabil prin simplitatea lui în Brazilia – doi hoți au venit agale, au furat 13 tablouri și au dispărut tot agale
Digi24
VIDEO Șefa Curții de Apel acuză o judecătoare din ancheta Recorder: A decontat ilegal o chirie și l-a lovit în cap cu dosarul pe un col
Cancan.ro
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Adevarul
Scandal în tabăra suveraniștilor. De ce era previzibilă ruptura și cum privesc alegătorii tensiunile dintre lideri
Mediafax
Conferință extraordinară la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Președinta CAB: Cerem organismelor abilitate să verifice acuzațiile formulate
Click
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
Digi24
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel și l-a apărat pe Laurențiu Beșu
Cancan.ro
Rita Mureșan, apariție îngrijorătoare într-o emisiune TV: 'Nu reușește nimeni să o pună pe picioare'
Ce se întâmplă doctore
În anii ’90 era unul dintre cei mai iubiți prezentatori de știri din România. Cum arată astăzi Radu Coșarcă și cu ce se ocupă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Campion mondial cu un monopost desenat de fani. Lando Norris a dat lovitura!
Descopera.ro
Ce dezvăluie PRIMA carte scrisă din istorie?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Mister vechi de un secol despre o zonă bizară din Atlanticul de Nord, rezolvat de cercetători
FLASH NEWS Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
16:51
Un nou format la nivel mondial. SUA vrea să creeze o alternativă la G7 împreună cu Rusia, China, India și Japonia
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
16:50
Programul de loialitate PPC myRewards dublează numărul de parteneri și aduce clienților acces la oferte & discount-uri de la peste 40 de companii (P)
EXTERNE Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
16:33
Controversă la Teheran: Liderul Iranului acuză SUA de neocolonialism la nivel global
SCANDAL Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
16:27
Controversa legată de judecătoarea Raluca Moroșanu: ar fi schimbat încadrarea unui milionar de la „tentativă de omor„ la „lovire”, pentru că martorii nu au cronometrat cât timp și-a ținut soția cu capul sub apă, într-un jacuzzi
SĂNĂTATE Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
16:26
Catalonia impune obligativitatea purtării măștilor în spitale și aziluri de bătrâni pe fondul celei mai agresive epidemii de gripă din ultimii 15 ani
FLASH NEWS Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”
16:13
Daniela Panioglu răspunde șefei CAB, după prezentarea înregistrării compromițătoare: „Nu știu dacă înregistrarea avea voie să iasă în spațiul public”

Cele mai noi