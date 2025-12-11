Nelu, un șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Comunitatea din Tismana este în doliu: „Cuvintele nu pot exprima durerea pierderii”

O altă tragedie provoacă durere în comunitatea românească. Nelu Croitoru, un bărbat de nici 50 de ani, care lucra ca șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Conaționalul oprise în zona respectivă, după ce începuse să acuze o stare de rău. Comunitatea din Tismana este în doliu, iar vestea decedului a picat ca un trăsnet pentru întreaga familie.

Bărbatul originar din Vâlcele, localitatea Tismana, județul Gorj lucra ca șofer de TIR în străinătate. Bărbatul se afla la volanul autocamionului când ar fi început să acuze stări de rău. Nelu Croitoru a oprit într-o parcare din Belgia. Tot acolo a fost găsit fără suflare, cu autovehiculul staționând, dar cu motorul încă pornit. Bărbatul ar fi avut antecedente cardiace, arată Jurnalemigrant.com.

Miercuri ar urma să fie repatriat trupul neînsuflețit al bărbatului. Apoi, joi, va avea loc înmormântarea în cimitirul din Vâlcele. Bărbatul din Vâlcele era divorțat și avea un fiu în vârstă de 25 de ani.

Comunitatea din Tismana este în doliu

„Pentru localitatea Tismana a căzut ca un trăsnet vestea că băiatul dragului nostru pensionar Nelu Croitoriu (Sobaru – Pisoi), Neluțu Croitoru a decedat la vârsta de nici 50 de ani.

Lucra ca șofer pe TIR în străinătate, acolo unde și-a găsit sfârșitul.😪

Cuvintele nu pot exprima durerea pierderii unui copil, dacă s-ar putea, fiecare părinte s-ar așeza pe catafalc în locul copilului, dar nu se poate decât să rămână cu durarea pierderii pâna va pleca de pe acest pământ.

Dă-le, Doamne, putere părinților. mai ales, dar și tuturor rudelor și celor ce l-au cunoscut, să depășească acest moment greu. Noi, pensionarii din Tismana, suntem alături de dl. Croitoriu și familia îndurerată. Dumnezeul să îl ierte!”, transmite unul dintre consăteni.

