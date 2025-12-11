Prima pagină » Actualitate » Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari

Cum se fură banii publici. Cheltuielile privind construirea unui aeroport, „umflate” cu 74 de milioane de dolari

11 dec. 2025, 14:45, Actualitate
Cum se fură banii publici / FOTO - caracter ilustrativ: Hepta

Cheltuielile pentru construirea unui aeroport ar fi fost umflate cu 74 de milioane de dolari. Scandalul de corupție a izbucnit în Nepal și sunt vizate zeci de persoane și o companie din China.

Autoritățile din Nepal acuză zeci de persoane în acest dosar.

Licitația a fost în 2012

Procurorii susțin că prin acte de corupție cheltuielile privind construirea unui aeroport au crescut cu 74 de milioane de dolari. Foști miniștri, oficiali nepalezi și o companie chineză au fost acuzați din cauza neregulilor financiare apărute în timpul construcției unui aeroport internațional.

Comisia pentru Investigarea Abuzului de Autoritate a depus plângeri împotriva a 55 de persoane și a companiei China CAMC Engineering Company Limited. Este unul dintre cele mai mari astfel de cazuri din națiunea himalayană. Nu se știe când va începe audierea celor acuzați.

Doi șefi ai companiei chineze au fost nominalizați în acuzațiile depuse la Curtea Specială din Kathmandu, care se ocupă de cazuri de corupție legate de afaceri guvernamentale.

Licitația organizată de guvern în 2012 a stabilit un preț de 169,6 milioane de dolari pentru realizarea aeroportului. Totuși, oficialii nepalezi au majorat suma la puțin peste 244 de milioane de dolari „în complicitate cu compania chineză”, a susținut comisia.

Rezolvarea proceselor în Nepal, greoaie

Aeroportul, situat în orașul turistic Pokhara, la 200 de kilometri vest de Kathmandu, a fost construit cu un împrumut de la China Exim Bank. Se aștepta ca acesta să atragă turiști străini în orașul pitoresc, punctul de plecare al multor rute de drumeție din Nepal. Cu toate acestea, nu a reușit să atragă zboruri internaționale de la începerea operațiunilor în 2023.

Corupția este răspândită în țara din Asia de Sud. În septembrie, demonstrații masive împotriva corupției au forțat guvernul să demisioneze și să fie instalată o administrație interimară.

Alegerile generale vor avea loc în martie.

