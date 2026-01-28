Prima pagină » Actualitate » Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține

Toți proprietarii de locuințe din România trebuie să facă rost de acest document, fără de care nu pot vinde sau închiria o casă. De unde se obține

28 ian. 2026, 12:18, Actualitate
Un document oficial care evaluează eficiența energetică a locuințelor este actul obligatoriu care nu trebuie să lipsească din dosarul niciunui proprietar de casă din România. Certificatul de performanță energetică, scrie bzi.ro, trebuie prezentat ori de câte ori vindem, închiriem sau facem recepția unei clădiri noi.

Acest document a fost prevăzut în lege pentru a asigura transparență în privința consumului energetic și a costurilor asociate.

Cum se obține certificatul energetic

În certificatul energetic sunt trecute informații amănunțite despre necesarul de energie al locuinței pentru funcționarea optimă (aici sunt incluze sisteme precum încălzirea, apa caldă, ventilația, climatizarea și iluminatul). În plus, documentul mai arată și valoarea emisiilor de dioxid de carbon generate și proporția de energie provenită din surse regenerabile, acolo unde este cazul.

Folosind recomandările oferite în certificat pentru a reduce consumul energetic, proprietarii pot să își optimizeze performanța locuinței și să economisească costuri.

Legea definește clar care este procedura de obținere a certificatului energetic; poate fi realizată numai de auditori energetici autorizați, care analizează caracteristicile tehnice ale imobilului, precum tipul construcției, materialele folosite, sistemele de încălzire și de alimentare cu apă caldă. Scopul este acela de a stabili nivelul real al performanței energetice.

Dacă este emis de un specialist neautorizat, certificatul de performanță energetică nu are valoare legală. Atenție: pe documentele oficiale este trecut un cod unic de înregistrare, fapt ce permite verificarea autenticitații actului.

Iată pașii necesari pentru a obține certificatul energetic:

  1. Contactați un auditor energetic, oferindu-i informații de bază despre locuință, cum ar fi tipul acesteia, scopul certificatului și locația;
  2. Pregătiți toate documentele care vi se cer, de la actul de proprietate și releveul casei până la proiectul tehnic sau cartea construcției, acolo unde este cazul. La nevoie, trebuie să dați detalii despre ferestre, izolații și instalațiile existente pentru încălzire și apă caldă.

Cât timp este valabil un certificat energetic

După ce vizitează locuința, pentru a confirma informațiile primite și a verifica starea reală a construcției și a instalațiilor, auditorul energetic realizează calculele necesare și emite certificatul final, care include nivelul de performanță energetică, recomandările pentru îmbunătățirea eficienței și codul unic de înregistrare.

Valabilitatea certificatului energetic este de 10 ani, dar trebuie actualizat ori de câte ori la locuință se efectuează lucrări majore de renovare, care modifică caracteristicile energetice.

Pe baza acestui document, proprietarii sau chiriașii imobilului au o imagine completă asupra costurilor energetice și a impactului asupra mediului.

Certificatele energetice, obligatorii de vineri pentru proprietarii care își vând sau închiriază apartamentele

Casa viitorului: între eficiență energetică, sănătate și independență financiară

