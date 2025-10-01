Trafic de coșmar așteptat la Giurgiu-Ruse. Bacul Bechet România – Oryahovo Bulgaria, suspendat temporar din cauza deditului Dunării

Poliţia de Frontieră anunţă că traversarea Dunării cu bacul este suspendată, începând de miercuri, la PTF Bechet – Oryahovo, din cauza debitului scăzut al fluviului şi a condiţiilor meteorologice. Situația va aglomera celelalte puncte de trecere în Bulgaria, Giurgiu-Ruse sau Vama Veche și pe rutele de acces spre aceste vămi.

”Începând cu data de 01.10.2025, ca urmare a notificării transmise de operatorul bulgar al platformei ferry-boat către Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – Agenţia Bechet, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu informează că activitatea de traversare a mijloacelor de transport şi a persoanelor pe ruta Oryahovo (Bulgaria) – Bechet (România) este temporar suspendată”, a transmis Poliţia de Frontieră. Măsura a fost dispusă din cauza debitului scăzut al fluviului Dunărea, precum şi a condiţiilor meteorologice nefavorabile.