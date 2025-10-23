Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat

Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit spânzurat, în propria locuință.

„Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că soțul acesteia a decedat.

Din primele cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța.

Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal”, precizează IPJ Constanța.