Prima pagină » Actualitate » Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat

Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat

23 oct. 2025, 20:36, Actualitate
Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, a fost găsit spânzurat

Tragedie la Termocentrale Constanța. Directorul general, Daniel Popa, în vârstă de 43 de ani, a fost găsit spânzurat, în propria locuință.

Astăzi, în jurul orei 16.10, polițiști din cadrul Poliției municipiului ConstanțaSecția 3 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul soțul acesteia a decedat.

Din primele cercetări s-a stabilit faptul bărbatul în cauză, de 43 de ani, ar fi fost găsit spânzurat, în jurul orei 15.30, în locuința sa din municipiul Constanța.

Trupul neînsuflețit nu prezenta urme vizibile de violență, fiind transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei, pentru stabilirea cauzei decesului.

În cauză a fost întocmit dosar penal”, precizează IPJ Constanța.

Autorul recomandă:

Primăria Capitalei va reconstrui blocul distrus de explozie, din Rahova. Ce se întâmplă cu cei păgubiți

Citește și

VIDEO Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
21:58
Bolojan anunță RELUAREA reformei pensiilor speciale: „Imediat ce Curtea Constituțională își va motiva această decizie, trebuie reluată procedura”
ULTIMA ORĂ Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane
21:52
Intervenţie în forță a pompierilor după ce s-a semnalat miros de gaz, la Mioveni, Argeș. Au fost evacuate peste 200 de persoane
VIDEO Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”
21:49
Bolojan, mesaj către PSD după ce s-a discutat desemnarea unui alt PREMIER: „N-au decât să vină să preia guvernarea”
VIDEO Ilie Bolojan răspunde atacurilor lui Sorin Grindeanu: „Sunt lucruri INACCEPTABILE”
21:27
Ilie Bolojan răspunde atacurilor lui Sorin Grindeanu: „Sunt lucruri INACCEPTABILE”
Mediafax
Florin Manole, despre pensiile magistraților: Soluția este impozitarea progresivă a veniturilor
Digi24
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani
Cancan.ro
Ce au găsit anchetatorii lângă mașina Biankăi și a lui Toni, tinerii găsiți morți în zona Lacului Frumoasa 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Adevarul
Cine este amanta propagandistului preferat al lui Putin. Câștigurile obținute din relația cu Vladimir Soloviov
Mediafax
Explozia din Rahova a distrus și mașini parcate lângă bloc, nu numai vieți și locuințe. Câte dosare de pagubă au deschis asigurătorii în zonă
Click
Cum a slăbit Ioana State 17 kilograme în cinci luni: „Nu m-am înfometat”. Revenirea din „Asia Express” a fost momentul decisiv
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Ilie Bolojan și-a pus diplomele de absolvire și de inginer pe Facebook, după ce s-a speculat că din CV îi lipsesc niște ani de studii
Cancan.ro
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…
Ce se întâmplă doctore
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
observatornews.ro
Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut din cauza îngheţului din primăvară
StirileKanalD
VIDEO Ei sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, pe un drum forestier din Harghita. Bianka și Toni erau dați dispăruți de mai multe zile
KanalD
Vasilica, avocata care a murit în urma exploziei din Rahova, a fost condusă azi pe ultimul drum. Apropiații și-au luat rămas bun pentru totdeauna
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cutie manuală sau automată? Vezi care sunt cele mai ieftine mașini în 2025!
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE cel mai mare satelit al lui Saturn
Capital.ro
Amenzi de 4.000 de lei. Este strict interzis pentru românii care nu sunt racordați la canalizare
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  24 octombrie 2025. Un studiu despre viitorul presei
A1
Ce s-a întâmplat cu câinele legat și bătut cu pumnii într-un restaurant din Sectorul 3 (București). Ce a pățit făptașul
Stirile Kanal D
Anunțul momentului pentru românii care iau medicamente
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Pilotul care putea ajunge în Formula 1 și-a recunoscut crima. Motivul pentru care și-a ucis tatăl este de-a dreptul HALUCINANT. A uimit autoritățile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Ce bine-i să faci dragoste cu soțul tău, când copilul e la școală!
Descopera.ro
Respirație ușoară: soluții moderne pentru sănătatea celor mici (P)