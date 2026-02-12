Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara, după ce primăria a demolat gardul. Cum justificase Dominic Fritz această decizie

Hoții au intrat în Baza de Canotaj din Timișoara și au furat mai multe bunuri ale sportivilor, adidași și un radio. În plus, biroul a fost vandalizat, anunță consilierul local Roxana Iliescu, pe Facebook. În urmă cu câteva săptămâni, primarul Dominic Fritz își justificase decizia de a demola acel gard.

Baza de Canotaj a Clubul Sportiv Școlar Bega a fost călcată de hoți, recent, după ce Primăria Timișoara a decis să demoleze gardul, cu scopul de a recupera un teren și de a-l reda comunității. La vremea deciziei respective, directoriul clubului avertizase asupra riscurilor pentru sportivi, echipamente și bărci.

Seara trecută, consilierul local Roxana Iliescu anunța că hoții au pătruns pe proprietatea Bazei de Canotaj și au furat mai multe bunuri ale sportivilor. De asemenea, hoții au vandalizat ușa de intrare în clădire, precum și biroul în care se aflau documentele clubului.

„Baza de canotaj Florin Marian Enache, vandalizată și călcată de hoți noaptea trecută! 🤯 La nici 3 săptămâni de când primarul a dat dispoziție să fie demolat gardul bazei de canotaj CSS, hoții au vandalizat ușa de intrare în clădirea bazei dinspre Bega și au furat bunuri ale canotorilor, adidași și un radio. În plus, au vandalizat biroul, făcând vraiște în documentele clubului.

Doamne ajută că nu au furat sau distrus bunuri de mai mare valoare! În cursul zilei de astăzi, când au sesizat cele întâmplate, reprezentanțîi clubului au sesizat poliția care a ajuns în locație și a constatat cele întâmplate.

Da’ e ok, a redat Fritz acces liber tuturor timișorenilor în curtea canotorilor! Și, după cum tot primarul spunea “Clubul sportiv care funcționează lângă nu e afectat de aceste lucrări”, a scris Roxana Iliescu pe Facebook.

Cum justificase Dominic Fritz demolarea gardului bazei sportive

Dominic Fritz anunța, pe 26 ianuarie 2026, că a început demolarea gardului bazei sportive, precum și a „altor șandramale de pe malul Begăi, aflate pe domeniul public, în zona bazelor sportive”.

„O să urle agitatorii profesioniști, dar vestea e bună pentru oraș: Am început demolarea gardului și a altor șandramale de pe malul Begăi, aflate pe domeniul public, în zona bazelor sportive. Sunt 3.600 de mp de teren care e al orașului și care acum e îngrădit degeaba, neîngrijit și nefolosit. Aici a existat un teren de baschet care, culmea, a fost în trecut închiriat mai departe de niște unii chiar pe bani, deși e pe domeniul public. Acum îl refacem și va putea fi folosit de toată lumea. Cu acces liber, fără garduri. Clubul sportiv care funcționează lângă nu e afectat de aceste lucrări. Din contră, un acces mai bun, mai multă lumină și curățenie fac bine tuturor. Când am început demolările pe malul Begăi mi-am asumat împreună cu echipa mea să eliberăm spațiile ocupate abuziv, să înlăturăm construcțiile ilegale și să redăm orașului locuri care îi aparțin. Exact asta facem, chiar dacă veți auzi obișnuitul zgomot al celor care se luptă pentru interese particulare, nu pentru comunitate”, anunța acum 3 săptămâni Dominic Fritz, scrie Opinia Timișoarei.

Tot atunci, directorul CSS Bega îi atrăgea atenția primarului că protecția acestei baze sportive este importantă.

